Texto de la reforma a la Salud ya está listo; el proyecto se radicará este lunes en el Congreso

En un acto público en la Plaza de Armas de la Casa de Nariño, este lunes el presidente Gustavo Petro y la ministra de Salud, Carolina Corcho, radicarán formalmente la reforma a la Salud ante el Congreso de la República.



Aunque ni siquiera se ha conocido su texto final, la reforma ha sido protagonista del debate entre la opinión pública en las últimas semanas, en la que los planteamientos de esta han sido discutidos y cuestionados no solo por el sector de la salud, sino por todos los colombianos en general.



"Ya tenemos listos efectivamente después de varios debates muy intensos el texto de la reforma a la salud. Mañana a las 4:00 de la tarde en la secretaria y en la presidencia de la Cámara de Representantes lo estaremos radicando con la ministra de Salud, Carolina Corcho, y dejarlo a consideración del Congreso", dijo el ministro del interior, Alfonso Prada, en diálogo con Blu Radio.



Según se ha conocido, la reforma sería radicada a las 4:00 p.m. y el acto contará con la presencia de diferentes funcionarios del Gobierno, así como con miembros del sector de la salud del país. Además, para apoyar la aprobación de la misma en el Congreso, el Gobierno liderará diferentes marchas en las calles del territorio colombiano el martes 14 de febrero.



Las marchas han sido convocadas por el mismo Presidente, quien tendrá una intervención pública a las 11:00 a.m. desde la Casa de Nariño para dar a conocer lo que, según él, serán los beneficios de la reforma



Durante los últimos días el Gobierno sostuvo diferentes reuniones en las que se terminaron de definir algunos detalles sobre la reforma, entre estos que finalmente las EPS no serán eliminadas en Colombia.



“Bajo ninguna circunstancia elimina las EPS ni tampoco les pone un término de transición de subsistencia”, expresó el ministro del Interior, Alfonso Prada, recientemente después de haber sostenido una reunión con el Gobierno y los representantes de las Entidades Promotoras de Salud (EPS).



Frente a esa reunión, el presidente Petro aseguró: "Califico de excelente la reunión con las EPS. Hay voluntad de pasar al nuevo modelo. Valoran las EPS la necesidad de implementar el modelo de salud preventiva y atención primaria en toda Colombia".