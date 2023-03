¿También le dará la espalda? Partido de La U sentó su postura frente a la reforma laboral 

Los partidos políticos siguen expresando sus inconformismos y reparos a las reformas que ha venido presentando el Gobierno del presidente Gustavo Petro ante el Congreso de la República.



La directora del partido de La U, Dilian Francisca Toro, aseguró que la reforma laboral presentada por el Gobierno debe fomentar más empleo y disminuir la informalidad.



Toro destacó los aspectos positivos: “Considero que la iniciativa del Gobierno ofrece aspectos positivos para que los empleados tengan unas condiciones más justas de trabajo. Así también, vemos con buenos ojos que se haga una diferenciación del empleo estacionario, como el que se generan en el campo, pero es importante que se extienda a sectores como el de comercio y servicios”.



Sin embargo, Toro también expresó sus reparos: “Teniendo en cuenta que el país necesita más empleo y menos informalidad, nos preocupa algunos aspectos de esta iniciativa que pueden afectar, en especial, a las pequeñas y medianas empresas, que generan cerca del 90 % del empleo en el país”.



Por su parte, el representante a la Cámara por La U Víctor Manuel Salcedo, en representación de la colectividad, aseguró que la reforma debe traer mejores condiciones para los trabajadores de Colombia.



Salcedo expresó que la reforma debe impulsar la formalización laboral, pero que no contribuya a despidos masivos de trabajadores, sino por el contrario, que logre generar más empleo en todo el país.



“Pensar o utilizar esa palabra esclavismo para denominar a los empresarios no es el camino, lo que hay que buscar es que la reforma laboral sea equilibrada, con mejores condiciones para los trabajadores, que fomente la inversión en Colombia”, expresó el representante de la U



El representante aseguró que la colectividad está de acuerdo con reconocer e incentivar a los trabajadores en sus labores, pero rechazó que la reforma obligue, según Salcedo, que a los empresarios se les obligue hacer contratos a un término fijo.



Salcedo también mostró preocupación frente a lo que sería la poca concertación que tuvo el articulado final de la reforma.



“Lo que hoy nos dice la Andi es que durante muchos meses se reunieron, hicieron parte de la comisión, pero el proyecto no expresa los puntos que llegaron a acuerdo, quiere decir que la reforma es una reforma que no tiene ninguna conciliación y allí vamos a tener demasiados tropiezos en el trámite de ella”, expresó Salcedo.



La colectividad informó que estudiarán a profundidad el articulado de la reforma para así dar a conocer sus reparos y definir los temas con los que están de acuerdo.



El pronunciamiento de La U se une a del Partido Conservador, que informó que no estarán de acuerdo con la reforma.



“No atiende las prioridades del Partido en relación al mercado laboral. Como partido defenderemos la generación de empleo, la formalidad y el fortalecimiento del tejido empresarial colombiano, el cual, en más de un 90 % son MiPYMES”, informó la bancada conservadora.



Los conservadores consideran que seguirán en la defensa de los desempleados, trabajadores informales y especialmente al emprendimiento y las MiPymes en el sector empresarial.