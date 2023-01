Sin esclarecimiento, quedó suspendida la audiencia de 'Jorge 40' en la JEP

Sobre las 9:30 de la mañana y hasta rozando las 6 de la tarde, se suspendió en el Palacio de Justicia de Ibagué la última oportunidad que tiene Rodrigo Tovar Pupo, alias 'Jorge 40', para entrar a la JEP.



Según lo que advirtieron los magistrados Sandra Castro y Mauricio García, la audiencia iniciada el día de hoy por la Sala de Definición de Situaciones Jurídicas le hizo una claridad a Rodrigo Tovar, cuya finalidad es contribuya a aclarar los delitos que cometió y que aporte información en su actuar como una bisagra entre militares y paramilitares para cometer actos criminales.



“En su caso particular, señor Tovar, en esta audiencia única de aporte a la verdad, debía demostrar que antes de integrar el bloque norte de las AUC, había cometido delitos del conflicto como tercero colaborador o financiador del paramilitarismo, pero también si demuestra que estuvo involucrado funcionalmente a la fuerza pública”, expresó la magistrada.



Durante las primeras horas de la diligencia, esta se enfrascó en las quejas de los magistrados y de Tovar y su defensa sobre la explicación acerca del origen del conflicto.



“Si aquí no se me va a dar la oportunidad de explicar el contexto del conflicto en esas zonas, lo que me llevó a mí a ser colaborador, se me están violando todos los derechos de la libre expresión para expresar cuáles eran las dinámicas del conflicto. Parecería que estamos juzgando un pasado con ojos de presente”, sostuvo Tovar.



Y agregó “Si aquí no se me va a dar a mí la oportunidad de explicar el conflicto en esas zonas, pues entonces a mí se me están violando todos los derechos de la libre expresión sobre qué es lo que debe entender Colombia, mi historia de vida y lo que me llevó a mí a ser en algún momento un tercero colaborador, pero no solo de las autodefensas, tercero colaborador de las Farc y del Eln, porque eso fui primero, un tercero colaborador del ELN y las FARC. Eso fue Rodrigo Tovar desde el año 1993 al año 1996”.

Perdón a las víctimas

Durante un lapso de media hora, alias Jorge 40 pidió perdón a las víctimas y envió un mensaje de construcción del futuro con ellos.



“Desde mi más esencial intimidad quiero declararles solemnemente que me siento profunda y sinceramente arrepentido por todo el dolor y el daño causado a cada uno de ustedes producto de mis acciones como tercero y como combatiente directa o indirectamente, y mis omisiones con ocasión del conflicto armado civil colombiano”, mencionó.



Expresó que en sus convicciones nunca quiso causar dolor o daño a ningún colombiano porque el mismo tuvo esa condición de víctima antes de convertirse en victimario.



Y agregó “Quiero pedirles si me dan la oportunidad de verme cara a cara con ustedes, que entre ustedes y nosotros, sin la mediación de un tribunal, podríamos avanzar mucho más en esta necesidad que tiene Colombia de que empecemos a liberar nuestros espíritus".

El culpable es el Gobierno: Jorge 40

Al contar sobre su vida expresó como de víctima de los secuestros en el Cesar, terminó llegando a conocer a Salvatore Mancuso.



“En una zona pacífica que era el Cesar, empezaron los secuestros por organizaciones criminales. A pesar de que pagábamos el impuesto a la guerrilla, mi padre y mi prima fueron secuestrados. Le enviamos una carta al presidente Ernesto Samper denunciando la violencia que se vivía en ese momento en el cesar. Nos encontrábamos de sepelio en sepelio por los muertos que nos iban matando estas organizaciones”, expresó Jorge 40



Y agregó: “No íbamos a las institucionalidades porque todos estaban vendidos, todo sucedía frente al batallón la Popa. El mayor responsable es el estado social de derecho y toda su institucionalidad por la omisión”



Rodrigo Tovar también explicó como tuvo su primera colaboración con las autodefensas y posteriormente con Salvatore Mancuso.



“Me reuní tres veces con el señor Luis Ábrego, me decía que era comandante de las Autodefensas de Pailitas, Cesar y que su jefe era Carlos Castaño, dijo que nos quería ayudar. Tenía que pagar el impuesto a la guerrilla de $1.500.000, pero me dice que mejor se la entregue a ellos, armamos un plan para entregarle a los guerrilleros. Nos encontramos y Luis Ábrego se llevó los dos guerrilleros, la plata de mi aporte y las armas. Acabas de hacer tu primer aporte a la causa, me dice”. aseguró.



"Luego de esto, le digo que quiero conocer al comandante principal. Llego a un hotel y me encuentro con un señor, dice que es la persona encargada porque Carlos Castaño, comandante de las Autodefensas Unidas de Córdoba y Urabá, lo había mandado para la expansión de la organización por la Costa Atlántica. Me dice que está buscando colaboradores y le dije yo que estaba dispuesto a colaborarle para quitarnos de la opresión violenta en la zona. Ahí conozco a Salvatore Mancuso en agosto de 1996.