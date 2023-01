Procuraduría abre investigación preliminar a ministra de Minas, Irene Vélez

Luego de las distintas controversias que desató el informe presentado por la ministra de Minas y Energía, Irene Vélez, acerca de las reservas de gas en el país, la Procuraduría le puso la lupa al tema en cuestión.



La procuradora Margarita Cabello anunció una apertura de indagación a la ministra Vélez por todas las controversias que han anunciado expertos y medios de comunicación sobre presuntas irregularidades.



“La idea es pedir toda la información, el informe, quién lo hizo, las declaraciones, las quejas, las denuncias por falsedad orientadas a eso, que hablan de que el contenido no es cierto, de que no fue bien organizado, de que lo sacaron sin ser del Ministerio, que hay unas firmas falsas”, expresó la jefe de la cartera del Ministerio Público.



Y agregó: “consideramos que lo correcto es abrir indagación, averiguar y emitir nosotros las decisiones correspondientes para quitar las dudas y las incertidumbres en ese tema”.



Cabe recordar que según el controvertido informe sobre hidrocarburos y transición energética fue presentado por la ministra Irene Vélez en el Foro Económico Mundial de Davos, Suiza, Colombia cuenta con reservas de gas hasta 2037-2042.



Sin embargo, una versión entregada por Caracol Radio, señala que “al menos un alto funcionario del Ministerio le advirtió a la ministra Vélez, antes de su publicación que el informe estaba mal hecho y tenía problemas en sus afirmaciones y sus cifras, como aquella de que tenemos gas garantizado hasta 2037 – 2042”.



A lo anterior se agrega que la propia viceministra de Energía, Belizza Ruíz, quien renunció ante el despacho del presidente Petro hace dos semanas sin que su dimisión haya sido aceptada, admitió a la misma cadena radial que no leyó el informe antes de su publicación, que desconoce cómo se escribió y por qué se concluye que Colombia tiene gas garantizado hasta el 2037.



Ruiz aseguró: “Mi nombre fue puesto allí para legitimar esas cifras, y ese texto. Una vez leído, estoy en completo desacuerdo con ese documento”, le dijo la funcionaria a Caracol.



Aún continúa la polémica sobre la presunta legitimidad de este documento, clave en la iniciativa del gobierno del presidente Gustavo Petro sobre la transición energética que ha propuesto en diferentes escenarios internacionales para dejar de lado los hidrocarburos dentro del Producto Interno Bruto y los argumentos que tiene para llevarlo a cabo.