"Si Federico Gutiérrez pasa a ser "el de Uribe", vamos a ver la misma película": Sergio Fajardo

Luego de que Óscar Iván Zuluaga anunciara su renuncia a la candidatura presidencial y posteriormente afirmara que se uniría a Federico Gutiérrez, Sergio Fajardo al parecer no ve con buenos ojos esta estrategia política de cara a las elecciones presidenciales en mayo.



Tras su triunfo en la coalición Centro Esperanza con más de 720.000 votos, Fajardo habló del reto que tiene para llegar a la presidencia e invitó a otras personas a unirse "para que esto que estamos viendo hoy, no se convierta en una repetición del 2018".



"Se convierte en una polarización que como hemos visto estos cuatro años, atrapa al país, no nos deja avanzar y nosotros tenemos, como nos hemos propuesto, tenemos que ser la expresión de esa mayoría de gente que no quiere estar en esos extremos y construir la esperanza que es el nombre de nuestra coalición", expresó el candidato presidencial.

Lea también: "Yo no tengo afán por ocupar un cargo, mi afán es por lograr un cambio": Francia Márquez



Y tras las movidas que los otros candidatos y sectores políticos han empezado a hacer de cara a las elecciones presidenciales, Fajardo se refirió a la renuncia de Óscar Iván Zuluaga para unirse a la campaña de Federico Gutiérrez.



"Si ahora Federico Gutiérrez pasa a ser "el de Uribe", el que continúa con lo de Duque, una confrontación del otro lado con Petro, pues vamos a una misma película y esa no es una película buena para Colombia. Nosotros tenemos las condiciones, el espacio para ser los protagonistas del cambio con capacidad de unir para avanzar y ese es el gran reto político que tenemos hoy, que yo tengo que afrontar y nos tenemos que sentar juiciosamente a estar a la altura de lo que nos reclama el país", aseveró Fajardo.



Finalmente, habló de la estrategia que tiene en mente para convencer y conquistar a los antioqueños de votar por él, pues en ese departamento, Federico Gutiérrez se impuso con 871.040 votos contra 117.000 de Fajardo.



"Por el momento, nosotros tenemos que reunirnos, esta semana es muy importante para revisar todo nuestro equipo, nuestro trabajo, nuestra estrategia y hay una tarea: yo tengo que pasar más tiempo en el departamento de Antioquia y recomponer nuestras fuerzas, revisar muy bien lugar por lugar y trabajar muchísimo porque no hay otra fórmula en la vida que trabajar con todo el ahínco, con toda la energía, con todo el gusto y eso lo sé hacer yo", concluyó el vencedor de la coalición Centro Esperanza.