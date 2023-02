"Sería una burla a la sociedad": Comisionado de Paz desmiente plan de atentados del ELN

Luego de que se conociera un presunto plan del ELN para atentar contra la Fuerza Pública en diferentes lugares del país, el alto comisionado para la paz, Danilo Rueda, aseguró que el Gobierno no tiene información de estos posibles ataques.



“La delegación de paz del Gobierno de Gustavo Petro que se encuentra en el segundo ciclo en México puede confirmar que esta información podría ser falsa. Hemos observado que el Ejército de Liberación Nacional no tiene planes de atentos terroristas”, dijo Rueda.



Teniendo en cuenta que este supuesto plan se conoció justo en medio del diálogo que el Gobierno adelanta con esa guerrilla en México, el alto comisionado aseguró que, si estas advertencias llegan a ser ciertas sería "una burla a la sociedad".



Lea además: Estas son las horas y los barrios de Cali donde más se están cometiendo hurtos



“Nosotros lo que hemos observado en la mesa en conversaciones y diálogos con el ELN es una disposición diferente, entendemos que hay conflictividad armada y que hay muchos hechos atribuidos al ELN, pero observamos una disposición a que ese tipo de situaciones de actos de terror no sucedan”, agregó.



No obstante, el alto funcionario de la Presidencia señaló que “esto no significa que no exista conflictividad armada con el ELN y que no haya operaciones propias de la Fuerza Pública".



Sin embargo, durante el fin de Semana salió a la luz un documento que el comando central (Coce) del ELN habría enviado a todos los frentes de guerra para ordenar un ataque de "alto impacto".



Lea aquí: ¿Quién era la víctima? Detalles del macabro hallazgo de un cuerpo en un armario en Cali



“Al continuar la presión militar y la ejecución de operativos contra nuestros dirigentes y fuerza en los territorios, debe responderse con una acción similar a la del 17 enero de 2019”, dice el documento enviado a sus comandantes.



Esta alerta se suma a un audio conocido por las autoridades en el que alias Gerson, cabecilla del frente Ernesto Che Guevara, supuestamente promueve otro paro armado.