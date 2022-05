Sergio Araújo Castro aseguró que despedirá a sus trabajadores que voten por Petro

Sergio Araújo Castro, uno de los fundadores del partido Centro Democrático, aseguró que despedirá a los trabajadores de sus empresas que voten este 29 de mayo por el candidato Gustavo Petro.



Mis trabajadores gozan de plena autodeterminación y tienen derecho a votar libremente por quien cada uno decida", escribió Araújo a través de su cuenta oficial de Twitter.



"Pero yo también tengo pleno derecho sobre mis empresas, por lo tanto, un empleado que vote por Petro no cabe en mi esquema empresarial y simplemente se tiene que ir", concluyó.



Este pronunciamiento generó una lluvia de críticas, pues muchos consideran que Araújo cometería un delito al despedir a los empleados que voten por el candidato del Pacto Histórico.



La Representante a la Cámara Bogotá, Cathy Juvinao, anunció que la Fiscalía debería actuar frente a este pronunciamiento, pues esto sería una confesión al delito de constreñimiento al sufragante.



"El señor Sergio Araújo está confesando abiertamente la comisión del delito de constreñimiento al sufragante, que da una pena de entre 4 y 9 años de prisión. La Fiscalía debería actuar de forma inmediata", escribió en su Twitter Juvinao.

#ATENCIÓN El señor @sergioaraujoc está confesando abiertamente la comisión del delito de constreñimiento al sufragante, que da una pena de entre 4 y 9 años de prisión. La @FiscaliaCol debería actuar de forma inmediata. https://t.co/QolCCD4bv0 pic.twitter.com/676xxKH9Vp — Cathy Juvinao 🏛🇨🇴 (@CathyJuvinao) May 16, 2022

Por su parte, Andrés Felipe Uribe, viceministro de Empleo y Pensiones, se refirió al polémico trino y aseguró que votar por algún candidato no es una causa justa para despido.



“El Código Sustantivo del Trabajo es muy claro y es compatible con el derecho que tiene el ciudadano a ejercer su voto. Votar o expresar mis preferencias no es causa justa para un despido de ninguna manera”, dijo el viceminiestro a Caracol Noticias.



"El trabajador está protegido por el Código Sustantivo del Trabajo y el Gobierno debe hacer cumplir el código. Mi posición a la hora de votar no puede representar causa justa de despido y además el código es explícito en prohibir a los empleadores, interferir o afectar el ejercicio de un derecho constitucional como este", indicó.



Además, explicó que cualquier traabajor que sienta algún tipo de presión por su empleador, puede hacer una denuncia desde la página del Ministerio del Trabajo.



De igual forma, el propio Petro rechazó el trino de Araújo y dijo que, si lo hace, estaría cometiendo un delito.



"No señor Sergio, un empleado que vote por mí no tiene que ser echado de su empresa porque si es así, usted comete un delito contra la libertad del elector y el derecho fundamental político a elegir", escribió Petro en su Twitter.



No señor Sergio, un empleado que vote por mi no tiene que ser echado de su empresa porque si es así, usted comete un delito contra la libertad del elector y el derecho fundamental político a elegir. https://t.co/WG14oMaqPl — Gustavo Petro (@petrogustavo) May 17, 2022

A lo que Araújo le respondió: ""Lo filosóficamente delictual es que quien ha sido un destructor 5 décadas pueda dirigir el mismo país contra el que cometió tantos crímenes. Ten el valor de decir claramente: ¿si pierdes las elecciones, aceptarás el resultado de las urnas? ¿O a la calle otra vez con la 1 línea?".



Y agregó: "A ver @petrogustavo te parece un delito que alguien use su libertad para decir que no quiere trabajar con gente que vote por quien ha sido un criminal, ¿pero no te parece delictual que el ELN obligue con armas a votar por ti? Espero una respuesta clara…"



Horas después, Araújo se defendió y dijo que despedir a estos trabajadores bajo la figura "despido sin justa causa" es un acto lícito.



"Respecto a la ira de los izquierdistas con mi reciente tuit, sólo acotar con ternura a la ignorancia en materia laboral de mis rabiosos detractores: Existe una figura que se llama despido sin justa causa que implica una indemnización. Es una prerrogativa del empleador y es lícita", aseguró.