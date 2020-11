Senadores piden a la Corte Constitucional mantenerse al margen del tema del aborto

Juan Felipe Delgado Rodriguez

Al menos 20 senadores de la República, en una misiva enviada a la Corte Constitucional, expusieron los argumentos por los cuales se oponen a que despenalice el aborto en el país.



Los congresistas argumentaron que es “competencia exclusiva del legislador definir los asuntos relacionados con el derecho a la vida de todos los colombianos, incluidos aquellos que están en el vientre de la madre”.



Los senadores no desconocen que la Corte Constitucional en más de una ocasión ha exhortado al Congreso de la República que se pronuncie y legisle sobre el tema que ha sido controversial en el país, por cuenta de que ha contado con varios sectores a favor y en contra.



“En el marco de la competencia del Congreso de la República, la bancada Provida, avanza en el trámite para la presentación de varios proyectos de ley sobre esta y otras materias”, dice la misiva y añadieron que no comparten la “actitud” asumida por el alto tribunal de “sustituir” al poder legislativo, como lo ha hecho en las más de 15 sentencias emitidas sobre este tema desde 2006.

A juicio de los firmantes, la Corte ha “venido restringiendo” la libertad de configuración penal del Congreso de la República, esto teniendo en cuenta que el alto tribunal ha pretendido regular el aborto por vía tutela.



“Ha desconocido la división de poderes ordenándole al ejecutivo reglamentar el asunto. Las decisiones que sobre esta materia ha adoptado su corporación involucran directamente a la comunidad que nos ha elegido democráticamente y a toda la población colombiana”, dice el documento.



Para los senadores, no se puede “legalizar la muerte de un ser humano que está por nacer”, además, reiteraron que a la mujer gestante y el niño que está por nacer se le debe garantizar apoyo y atención del Estado.



Entre los senadores firmantes de la misiva se encuentran Jhon Milton Rodríguez, María del Rosario Guerra, Paola Holguín, Carlos Felipe Mejía, Carlos Eduardo Acosta, José Jaime Uscateguí, Juan Espinel, Álvaro Prada, entre otros.



La misiva la hicieron llegar los senadores al alto tribunal, luego de que se conociera que los nueve magistrados que componen la corporación decidieron admitir alrededor de cuatro demandas en contra del artículo 122 de la ley 599 de 2000, que establece que la mujer que se practique un aborto incurrirá en prisión de uno a tres años.



No obstante, en 2006, en una sentencia emitida por el alto tribunal se dejó claro las tres fases en las que una mujer puede interrumpir su embarazo.



La primera se trata de cuando la continuación del embarazo constituya peligro para la vida o la salud de la mujer, la segunda es cuando exista grave malformación del feto que haga inviable su vida, y la tercera es cuando el embarazo sea el resultado de una conducta, debidamente denunciada, constitutiva de acceso carnal o acto sexual sin consentimiento.



El tema del aborto ya ha estado en varias ocasiones en la Corte, el más reciente fue una batalla perdida para la abogada Natalia Cano, quien zanjó el tema nuevamente durante 2019, con el que pretendía que se discutiera sobre la interrupción voluntaria del embarazo, pues si baluarte siempre ha sido la protección de los menores. No obstante, el alto tribunal no le dio la razón.

Sin embargo, en la Corte reposa otras acciones legales que son las que pondrán nuevamente el tema sobre los despachos de cada uno de los magistrados especialmente a los juristas Alberto Rojas, Antonio Lizarazo y Steve Ramírez quienes son los ponentes.