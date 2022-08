Senadora dice que no quiere reducir su salario porque solo le "quedan libres $8 millones"

Una polémica ha desatado la senadora del partido ASI, Berenice Bedoya, quien aseguró que no está de acuerdo con que se reduzca el salario de los congresistas porque a ella solo le "quedan libres $8 millones".



En medio de una discusión sobre cuáles son los gastos de los congresistas, Bedoya fue enfática en que, incluso antes de ser elegida senadora, ella no estaba de acuerdo con que se disminuyeran los salarios de los legislativos.



Al respecto, la senadora fue enfática en que ella ha realizado cuentas y gran parte del sueldo se le iría cubriendo los gastos que representa tener guardaespaldas y los viáticos de ellos, así como tener que pagar la seguridad social.



"He hecho cuentas sobre lo que vale hacer el mantenimiento de un carro, de las camionetas, el sostenimiento de los escoltas cuando sale con uno porque toca pagarle el hotel, los viáticos y la comida", manifestó.



Lo curioso de este caso es que los "gastos" de los escoltas a los que se refiere Bedoya, en realidad los asume la Unidad Nacional de Protección y ella solo tiene que pagar la gasolina de los vehículos que se le asignan como congresista.



"Hice un análisis y quise que las personas fueran conscientes de que las deducciones se llevan gran parte de ese salario y a uno de eso solo le quedan unos $8 millones de pesos. El salario no es tan grande porque le hacen deducciones y de ahí le queda a uno para vivir", dijo Bedoya en entrevista con El Colombiano.

Escuchen a la Senadora Berenice Bedoya del ASI decir de forma descarada que el sueldo de Congresista no alcanza y que luego de descontar todo lo que tienen que pagar le quedan libres “solo ocho millones de pesos”



Por eso ella no está de acuerdo con que les bajen el salario. 🫣 pic.twitter.com/iz3HHuO4yV — Daniel F. Briceño (@Danielbricen) August 15, 2022