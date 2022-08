"Se someten pero a un régimen de penas claras y estrictas": Duque sobre proceso de paz con grupos armados

El presidente de la República, Iván Duque Márquez, se refirió a la polémica que ha surgido en torno a las declaraciones dadas por el ministro de Relaciones Exteriores designado, Álvaro Leyva, quien se ha referido a los términos de sometimiento y acogimiento, frente a la posición que se tomará en el diálogo con los grupos armados y el Gobierno electo.



El presidente Duque aseguró que a los delincuentes y personas al margen de la ley no se les puede dar un tratamiento político, esto por los crímenes y acciones que han cometido.



“A los narcotraficantes no les podemos dar tratamiento de actores políticos, si se van a someter se someten, pero a un régimen de penas claras y estrictas, cualquier acción para que grupos del narcotráfico y grupo de criminalidad organizada se sometan a la justicia, tiene que contar con el aval también de la Fiscalía y por supuesto que el sistema judicial de nuestro país lo valide”, afirmó Duque.



El presidente reiteró que a quienes cometen delitos no se le puede premiar, además aseguró que su Gobierno ha trabajado para evitar ese tipo de acciones.



“Lo que no podemos hacer es premiar narcotraficantes y asesinos. En este Gobierno sacamos una reforma constitucional para que ni el narcotráfico ni el secuestro fueran delitos conexos al delito político y por lo tanto no son amnistiables”, afirmó Duque.



Respecto a la suspensión que tuvieron las obras del Aeropuerto del Café, el presidente aseguró que la plata está segura.



“Ese fue un proyecto que nosotros estimulamos, le conseguimos financiamiento, la platica está toda en fiducia, la plata está, el proyecto ha tenido cierre financiero, pero tuvimos una situación demasiado dolorosa y triste con un contratista. El proyecto es estratégico para el país, si queremos más turismo en el eje cafetero, en Colombia, necesitamos que estos proyectos sigan”, explicó Duque.