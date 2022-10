Sábanas y vajillas, el nuevo motivo de disputa entre los gobiernos Petro y Duque 

Luego de las inmensas críticas que recibió el Gobierno de Gustavo Petro, por la compra de electrodomésticos, objetos de decoración y demás elementos para la decoración de las casas presidenciales, el propio mandatario y dirigentes cercanos al Gobierno expusieron el costo que tuvo la adecuación de estos lugares en administraciones pasadas.



Las compras del Gobierno Petro se distribuyeron en dos contratos,

uno por el valor total de $93.084.400 y otro por casi $80 millones. Entre las compras realizadas se encuentra un televisor 85 pulgadas de $27.499.900, una licuadora digital de $1.846.000, una cubierta en vitrocerámica de $7 millones, entre otros.



Lea además: Presidente Petro justificó la millonaria y polémica lista de compras de la Presidencia



Aunque el Gobierno justificó las compras y aseguró que las mismas serán utilizadas por los empleados domésticos y de servicios que trabajan en la Presidencia de Colombia, las críticas han continuado debido a que la adquisición y altos precios de los objetos se contradice con el discurso y promesa de austeridad.



En defensa del Gobierno Petro, el senador del Pacto Histórico, Gustavo Bolívar, publicó unos documentos que evidencian el valor de las compras que realizó el Gobierno del expresidente Iván Duque recién se posesionó en el año 2018.



“Sin defender compras, explico las costosas mudanzas: compras Dapre para llegada de Duque en 2018. Foto 1: Vajilla de $118 millones. Televisores por $41 millones. Restauración de muebles por $96 millones. (ítems 4 y 6). Lencería y sábanas $84 millones. (ítems 7 y 9)”, afirmó Bolívar en su cuenta de Twitter.



El senador Bolívar reiteró: “Se destaca: equipos de deshumidificación por $21.4 millones. Electrodomésticos de cocina por $39.4 millones. Colchones y colchonetas para Hacienda Hatogrande por $33.7 millones”.



Lea también: Los mensajes que ha recibido Roy Barreras luego de que anunciara que padece cáncer



En los documentos presentados por el senador también se evidenció la compra de utensilios de cocina y televisores por más de $38 millones y la restauración de muebles por más de $25 millones.



“Se destacan: Jabones para la casa de huéspedes de Cartagena por $1.9 millones. Camarotes y televisores cada Cartagena por $22.7 millones. Fábricas de hielo y nuevas sábanas por $3.2 millones. Total compras: $686.8 millones”, expresó Bolívar.



Aunque el Gobierno del expresidente Duque no se ha referido a las compras, el exdirector del Dapre, Víctor Muñoz, sí se pronunció sobre la adquisición reciente del Gobierno Petro.



Le puede interesar: Gobierno ofrecerá recompensa por información de líder asesinado en Salgar, Antioquia



“En todos los gobiernos se cambian los colchones. Las cortinas de las casas privadas sí están y lo que se hizo fue mandarlas a lavar. Las sábanas de las casas privadas están, pueden revisar los inventarios en el área administrativa”, afirmó Muñoz.



Y concluyó el exdirector: “En el Gobierno de Iván Duque no se compraron televisores de 82 pulgadas para las casas privadas porque no hacen parte de la gestión presidencial. Los plumones de ganso son nuevos y obedecen a la solicitud de la nueva administración”.