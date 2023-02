¿Roy Barreras destapó la división en el Pacto Histórico?

Liderazgos que no son naturales, alianzas que llegarán a ser contraproducentes, egos tradicionales de políticos y la tradicional desorganización que hay en un movimiento nuevo, es lo que está rodeando por esta época al Pacto Histórico, la coalición de partidos y sectores de izquierda con los que Gustavo Petro ganó la presidencia.



El Pacto Histórico, que lleva dos años de estar funcionando, lo integran Colombia Humana (el partido propio de Gustavo Petro), Polo Democrático, Unión Patriótica, Partido Comunista, Movimiento Alternativo Indígena y Social (Mais), Autoridades Indígenas de Colombia, Alianza Democrática Amplia, La Fuerza de la Paz, Comunes (Exfarc), Soy Porque Somos (movimiento de la vicepresidenta Francia Márquez), Unidad Democrática, Poder Ciudadano, Todos Somos Colombia, Congreso de los Pueblos, Movimiento por la Defensa de los Pueblos, Independientes y Movimiento por el Agua y la Vida.



De todo este grupo los de más grandes liderazgos y votos son los cuatro primeros, Colombia Humana, Polo Democrático, Partido Comunista y la UP, aunque no se puede descartar que Soy Porque Somos, de la vicepresidente Márquez, pueda llegar a mantener el amplio apoyo que alcanzó en marzo de 2022 en la consulta interna cuando sacó más de 700 mil votos, lo que le permitió ser la compañera de fórmula de Petro.



Sin embargo, esta semana el senador Roy Barreras, quien llegó a las filas del Pacto Histórico en una alianza compleja que hizo Petro para ganar las elecciones en 2022, al presentar su partido La Fuerza de la Paz -que ya tiene personería jurídica- lanzó una serie de posibles candidatos a alcaldías y gobernaciones de clara tendencia de derecha, pero que a pesar de eso buscarían el apoyo del Pacto Histórico.



Con eso Barreras lo que hizo fue alborotar nuevamente a los sectores más extremos del petrismo que nunca han estado con la llegada de dirigentes como el presidente del Senado y del hoy embajador de Colombia en Venezuela, Armando Benedetti. El malestar es claro porque a Barreras se le ha visto como el tradicional político de derecha que espera tener protagonismo en el Pacto Histórico, aprovechando que, como es presidente del Congreso, ha logrado sacar la agenda legislativa del Congreso.



Gustavo Bolívar, el exsenador que al parecer ahora prepara el camino para ser candidato a la Alcaldía de Bogotá por el Pacto Histórico, volvió a enfilar sus duras críticas contra Barreras, quien en julio de 2022 le ganó la presidencia del Senado ante el guiño que hizo el propio presidente Petro.



Bolívar señaló al respecto que “este es un mensaje de alerta para toda la militancia del Pacto Histórico, especialmente los integrantes de la Colombia Humana, Polo Democrático, Unión Patriótica y MAIS. Compañeros, ya algunos miembros de la colectividad empiezan a alinearse con sectores de los partidos tradicionales y grupos corruptos de la política. Si nosotros permitimos que el Pacto termine avalando a los que han postrado a este país moralmente nos desdibujamos como colectividad e incumplimos la palabra de cambio que le ofrecimos a un país que estaba esperanzado en nosotros”.



Y fue mucho más en sus cuestionamientos a Barreras: “sin embargo, quiero decirles que aquí hay muchos de nosotros en pie de lucha dispuestos para que los corruptos no se queden con esta maravilla, con esto que creamos, con esta idea de Gustavo Petro. Permitir eso sería ir en contra de unir al país en torno a unas ideas para darle inclusión social, felicidad, salud, educación, derechos y una paz duradera a las personas”.



Una posición muy diferente a Barreras y su partido tiene el representante a la Cámara por el Pacto Histórico, Heráclito Landinez. “El reconocimiento de la personería jurídica del Partido la Fuerza de la Paz es una buena noticia para la coalición de Gobierno porque es un nuevo partido y no hay división, no hay ruptura en el Pacto Histórico, por el contrario lo que hace es fortalecer esta coalición”, dijo.

Las elecciones

Y es que el malestar al interior de los partidos y movimientos del Pacto Histórico radica en las elecciones de octubre, el momento clave en donde el gran bloque de izquierda se jugará la carta de poder seguir siendo la fuerza electoral mayoritaria como pasó el año pasado.



Al respecto, el congresista Landínez señaló que “para las elecciones de octubre ya se establecieron unas reglas generales para la conformación de las listas a concejos y asambleas, así mismo que los candidatos a alcaldías y gobernaciones, que deben responder a la filosofía e ideario político del Pacto Histórico”.



Esta semana, el Comité Político del Pacto hizo precisiones al respecto: “las y los nombres que aspiren a llevar el logo y la representación oficial del Pacto Histórico en defensa de su ideario político y programática en Gobernaciones, Alcaldías, Asambleas, Concejos y JAL, a través de candidaturas propias o de coalición en Frentes Amplios, tendrán que ser consideradas y aprobadas por el Pacto en cada territorio, y a la vez por el Comité Nacional, responsable de expedir los avales por medio de las representaciones legales de los partidos”.



Precisaron además que se avanza en la preparación para participar de manera unitaria como coalición en las elecciones del próximo 29 de octubre, conforme a los criterios políticos y la ruta electoral que ya anunciaron comienzo de febrero, a la vez que precisaron que “el Pacto Histórico no cuenta todavía con ninguna candidatura oficial a cargo uninominal o corporación pública en municipio o departamento del país”.



Insistieron en el comunicado en que los aspirantes que tendrán “van a liderar desde los territorios, junto a la más amplia participación ciudadana, el respaldo a las reformas sociales que como mandato popular han presentado al Congreso, el Gobierno del Presidente Gustavo Petro y la Vicepresidenta Francia Márquez”.

La realidad diferente

Sin embargo, hay varias situaciones internas en el Pacto Histórico que ponen en riesgo que se pueda mantener el ideario petrista firme para las elecciones de octubre próximo, en especial porque desde ya se advierte que en algunas regiones del país hay sectores políticos tradicionales que ya están haciendo alianzas para llegar al Pacto Histórico.



Por ejemplo, en La Guajira hay denuncias sobre posibles alianzas con dos controvertidos dirigentes políticos. El primero es el exnarcotraficante y excontrabandista, Samuel Santander López Sierra, quien estuvo preso en los Estados Unidos tras haber sido extraditado por el entonces presidente Álvaro Uribe.



'El hombre Marlboro', como se le conoce a López Sierra, se está postulando en nombre del Pacto Histórico como candidato a la Alcaldía de Maicao, Guajira. Incluso allí en esa población se realizará la asamblea local del Pacto en donde el cuestionado dirigente tiene ya su candidato para que sea el coordinador regional del petrismo, se trata del comerciante árabe Alí Ibrahim Fakh.



Es tal la molestia que un sector del Pacto Histórico empezó a circular un video en el que advierten que sectores de Cambio Radical, en cabeza de la exgobernadora Oneida Pinto, condenada por corrupción, está incluyendo a sus candidatos en varios municipios de La Guajira, entre ellos en Maicao.



Otra molestia en la coalición petrista se da muy cerca, en el Atlántico, en donde las críticas han caído en particular sobre el propio hijo del presidente Gustavo Petro, el diputado Nicolás Petro. En enero pasado el diputado fue duramente cuestionado porque salió en una foto junto a Musa Abraham Besaile, el hijo del excongresista que se llama igual que él y que está condenado por corrupción.



Nicolás Petro también destapó otra molestia que se da al interior del Pacto Histórico en su departamento, en donde algunos sectores del petrismo se estás 'casando' desde ya con el tradicional grupo de los Char para los comicios de octubre.



Al respecto el diputado Petro indicó: “mantendré mi coherencia. No apoyaré a los Char ni a los candidatos de los Char. Es lamentable que un sector del Pacto Histórico esté haciendo alianzas con ellos. Ya sucedió en la Universidad del Atlántico. Están traicionando al Cambio”.



En el Valle del Cauca, que es considerado uno de los fortines electorales que tendrá el petrismo en las elecciones igualmente hay divisiones. Hasta el momento no hay identidad entre la dirigencia regional para definir el candidato para la gobernación, la cual se esperaba fuera para el senador Alexander López, pero no logró consolidar a todos los sectores para que lo acompañen.



En donde igualmente hay división es en Boyacá, porque allí las dos principales alas políticas están divididas, mientras que Luis Fernando Paipilla de Colombia Humana y hombre cercano al presidente Petro, pide una consulta para definir el candidato a la gobernación, Giovanny Pinzón, del Mais, asegura que esa nominación debe ser para él.



Paipilla busca la creación de un frente amplio con los partidos de Gobierno como es el caso del liberalismo, los verdes que hoy acompañan la actual coalición, conservadores y movimientos políticos con presencia en el departamento. Por su parte, Pinzón cuenta hasta el momento con el aval del partido Mais



Paipilla, ingeniero agrónomo ha pertenecido al sector gremial y privado en el que se ha desempeñado como presidente Nacional de la Organización Dignidad Agropecuaria Colombiana durante seis años.



Los vientos al interior del Pacto Histórico seguirán agitados al menos durante un mes más, cuando ya se espera que esté lista la directriz política de una dirección nacional que dejará claro con quién buscarán las alianzas en octubre y con quienes no así sean hoy socios de Petro en el Gobierno Nacional.