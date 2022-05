Rodolfo Hernández sí irá a los debates presidenciales, de cara a la segunda vuelta

Ángel Becassino, uno de los estrategas políticos de Rodolfo Hernández, aseguró que el candidato sí irá a los debates que se promuevan en las próximas tres semanas.



Así lo expresó el asesor en declaraciones a Caracol Radio, en donde sostuvo que se cambiará la estrategia de los últimos días previos a la primera vuelta, en donde Hernández dejó de asistir a los debates. Esto último, como un claro intento de no exponerse mucho y lo cual le resultó efectivo.



Becassino, quien en el 2018 fue uno de los cuatro asesores que tuvo Gustavo Petro, aseguró que no duda de que en estos veinte días el candidato del Pacto Histórico siga lanzando ataques contra el exalcalde de Bucaramanga. “Lo veo ahora con otras estrategias y perdiéndose en los ataques”, dijo el estratega.



También recordó que esta campaña se ha caracterizado por sentenciar a alguien por estar investigado. Según él, “eso es lo que quieren hacer sentir a Rodolfo, que es corrupto”.



Es de recordar que Hernández tiene una investigación en su contra por el delito de celebración indebida de contratos. En julio próximo, el aspirante a la Presidencia enfrentará un juicio penal.



Finalmente, Becassino advirtió que Petro lo que debe hacer en estas tres semanas es crear una campaña que una más al país y no seguir dividiéndolo porque eso, precisamente, es lo que los colombianos no quieren.



Ausencia en debates

La asistencia de Rodolfo Hernández a los próximos debates de cara a la segunda vuelta presidencial estaba en vilo. Esto, debido a su ausencia en los encuentros entre candidatos realizados antes de la jornada electoral de este domingo.



El 24 de mayo, por ejemplo, Hernández aseguró que no asistió al debate organizado la noche anterior, porque estaba en una reunión con un grupo de ciudadanos en el departamento de Boyacá.



"No pude acudir anoche al debate de Semana porque fui a escuchar a ciudadanos de Boyacá, en Tunja. Porque el verdadero #DebateDefinitivo no es entre 4 candidatos en un canal periodístico, es entre todos los colombianos alrededor del país", trinó el candidato.

De igual manera, el representante de la Liga de Gobernantes Anticorrupción habló sobre su inconformismo con el tiempo que tienen los presidenciales para responder las preguntas en estos espacios.



En diálogo con Red+ el 25 de mayo, el exalcalde de Bucaramanga cuestionó: “¿ustedes creen que un debate van a decir en dos minutos lo que no han resuelto en 50 años? Para hacer un concepto de qué hacer, usted necesita plantear lo que hay, cómo es el desarrollo de la solución y las conclusiones, en eso se gasta 10-12 minutos".



Según él, la brevedad de tiempo para intervenir en estos escenarios hace que el candidato se quede solo en el planteamiento, "entonces la gente cree que no solucioné nada con lo que me preguntaron, eso en vez de agregar, destruye”.