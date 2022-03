Rodolfo Hernández presentó su candidatura junto a su fórmula vicepresidencial

El exalcalde de Bucaramanga Rodolfo Hernández, inscribió su candidatura presidencial junto a su fórmula vicepresidencial, la bióloga e ingeniera industrial Marelen Castillo Torres, quien se estaba desempeñando como directora de iniciativas estratégicas de la Universidad Minuto de Dios.



Hernández aseguró que su movimiento Liga de Gobernantes Anticorrupción, no es un partido político y que por consiguiente permitirá acabar con la corrupción y con los “politiqueros”, que, según él, durante años han venido dañando el campo colombiano. Expresó que personalidades como el expresidente César Gaviria y el exministro Rudolf Hommes se han aprovechado de Colombia.



“Invito a los colombianos a que piensen realmente ahora que van a votar el 13 de marzo y el 29 de mayo, van a seguir votando por politiqueros que destruyeron el bienestar de los colombianos más pobres o van a buscar otras ofertas”, expresó Hernández a los medios de comunicación.



El exalcalde también se refirió a políticos del Pacto Histórico: “Le van a entregar la chequera a Armando Benedetti, a Roy Barreras, le van a entregar la chequera colombianos a Gustavo Petro, esa es la pregunta que se tienen que hacer el 13 de marzo. Y no esperen que si votan mal, el lunes siguiente a la posesión del presidente de la República los van a gobernar bien, porque no tienen la experiencia ni tienen el interés de mejorar las condiciones de vida”.

Lea también:



Frente a los eventos masivos en plazas públicas, el candidato presidencial aseguró que su campaña será netamente digital, eso a pesar de que en Colombia aún en muchas zonas rurales del país no hay una mínima conexión a internet.



“La plaza pública no es relevante en este medio digital, el mundo está digital. Nosotros somos digitales y hacemos reuniones en recintos cerrados que creo que nos agregan valor al programa de Gobierno”, expresó Hernández.



Cuando fue cuestionado frente a qué pasa con quienes no tienen acceso el exalcalde aseguró: “¿Cuántos votos se necesitan para ganar la Presidencia? 10 millones, se sabe que las manifestaciones son todas prefabricadas y por lo general las hacen con plata, y con plata robada. ¿Es culpa mía que no estén conectados o de los ladrones que han gobernado?”.



Finalmente, Hernández aseguró que en su momento hará campaña desde emisoras comunitarias para llegar a las regiones de Colombia y reiteró que es él quien va a ganar la Presidencia. Respecto a su fórmula vicepresidencial, afirmó que no iban a hablar sobre el tema hasta que hayan trabajado y acordado con Castillo un plan de trabajo.