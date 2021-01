Representante Edward Rodríguez denunció por injuria y calumnia al senador Iván Cepeda

Álvaro José Carvajal Vidarte

El representante a la Cámara por el Centro Democrático, Edward Rodríguez, denunció ante la Sala de Instrucción de la Corte Suprema de Justicia al senador Iván Cepeda por los delitos de injuria, calumnia, falsa denuncia y fraude procesal.



La denuncia de Rodríguez contra Cepeda se da en medio de las acusaciones del senador contra el representante en las que asegura que como miembro de la Comisión de Acusación tomó decisiones politizadas en el caso contra el exsenador Álvaro Uribe por presunto fraude procesal y soborno a testigos.



De hecho, Cepeda presentó una demanda de pérdida de investidura contra Rodríguez por no declararse impedido para ser investigador en el proceso contra Uribe.

Según explicó Rodríguez, con sus denuncias, Cepeda pretende instrumentalizar la justicia a su favor para saciar venganzas personales y tergiversa el buen nombre de quienes trabajan en la justicia.



“No podemos dejar que los tribunales sigan siendo utilizados para afectar a quienes han manifestado políticas e ideas contrarias que se deben debatir en el escenario democrático, y no tratar de silenciarlas mediante la persecución judicial”, afirmó el representante a la Cámara.



Rodríguez agregó que siempre ha cumplido su deber como representante investigador de la Comisión de Investigación y Acusaciones de la Cámara Representantes y que las denuncias de Cepeda son un irrespeto a la justicia y a las autoridades judiciales.



“El país y el Senador Cepeda saben que he actuado con resultados desmantelando la corrupción en Colombia de forma transparente, honesta, recta, con respeto y cumplimiento de la Constitución y la Ley, y por eso no permitiré que se siga manoseando la justicia en Colombia”, afirmó el congresista.