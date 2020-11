Renunció el secretario general del Partido de la U

Jhon Edward Montenegro Jimenez

A través de una extensa misiva, el secretario del Partido de la U, Álvaro Echeverry Londoño, anunció su renuncia al cargo, lo que agrega un nuevo ingrediente a las disputas internas de la colectividad.



Esta salida se da, además, en medio de las polémicas por supuestas irregularidades en la expulsión de los senadores Roy Barreras y Armando Benedetti del grupo político.



Cabe recordar que ambos legisladores aseguraron el pasado 15 de octubre que renunciarían al partido de la U, pero poco después se supo que el partido los había expulsado, lo que fue interpretado por algunos como una jugada de los congresistas (con ayuda de miembros de la colectividad) porque de esta manera lograron irse del partido sin perder sus curules en el Senado y sin la necesidad de hacer un proceso de escisión.

El analista político John Mario González, quien ha expresado a través de sus columnas sus cuestionamientos sobre este suceso, afirma que la renuncia del secretario no es suficiente. “Diría que la Fiscalía, el mismo Consejo Nacional Electoral, la Corte Suprema de Justicia deberían hurgar y aclarar qué fue lo que pasó ahí”.



“Aquí no puede ocurrir que los partidos son tierra de nadie, donde cualquiera puede hacer lo que se le pegue la gana. Aquí estamos hablando de que Colombia lleva 40 años construyendo un marco legal de los partidos políticos y que eso hay que respetarlo”, sostiene González.



Asimismo, sobre el papel que debe jugar Dilian Francisca Toro como nueva presidenta de la colectividad, dice que si bien ella ha señala que no le habían informado los hechos, “no puede tratar esto como una simple anécdota, tiene que ponerse al frente y aclararle a la opinión pública qué fue lo que pasó, no puede hacerse la de la vista gorda”.