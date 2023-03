Reforma política se hunde: Presidente Petro y el Pacto Histórico se apartan del proyecto

El presidente de la República, Gustavo Petro, acaba de aceptar la que será su primer gran derrota política, el inminente hundimiento de la reforma política a la cual se le incluyeron varios "micos" para su quinto debate que está por comenzar en la Comisión Primera del Senado.



Petro en reacción a un comunicado de la bancada de representantes a la Cámara del Pacto Histórico, expresó que el acto legislativo así no es viable. “Creo que en la reforma política no queda ningún tema progresista. Sin listas cerradas y cremalleras, es decir que permitan igualdad de curules para hombres y mujeres y sin financiación estatal de las campañas, la reforma no aporta a un avance en la calidad de la política”, escribió muy temprano el jefe del Estado en su cuenta de Twitter.



Creo que en la reforma política no queda ningun tema progresista.



Sin listas cerradas y cremalleras, es decir que permitan igualdad de curules para hombres y mujeres y sin financiación estatal de las campañas, la reforma no aporta a un avance en la calidad de la política https://t.co/G5JPa6ULsq — Gustavo Petro (@petrogustavo) March 23, 2023

El miércoles el ministro del Interior, Alfonso Prada Gil, al intervenir en la Comisión Primera del Senado en un momento en que se intentó abrir la discusión de ese proyecto, había anticipado que el mandatario le había dicho que con una reforma como se tiene en la actualidad, el gobierno está dispuesto a pedir que la misma se hunda.



Los representes a la Cámara petristas en su comunicado sostienen que “hacemos el llamado al Gobierno Nacional para que archive el proyecto y pueda elaborar unabnueva propuesta concertada con los distintos actores políticos y sociales que transforme la política en Colombia”.



Justifican su solicitud en que “durante el trámite de la reforma política se han introducido “micos” que han demostrado la falta de voluntad política por parte de algunas bancadas en el Congreso de la República para modificar las reglas de juego. También se ha demostrado hasta dónde llegaría la clase política y politiquera para poder perpetuarse y cuáles son los cambios que están dispuestos a hacer. Como resultado el texto de la reforma política el día de hoy es completamente diferente, pues tiene varias disposiciones que se consideran problemáticas”.



Explican además que “si bien en la ponencia hay cosas positivas como el hecho de que se aclare que la financiación es 100% estatal, o se dejen enunciados los principios de paridad, alternancia y universalidad, no podemos estar de acuerdo con una reforma política que instaure una puerta giratoria para que congresistas puedan ser ministros y que si lo desean puedan volver a ocupar la curul durante el periodo legislativo. Tampoco podemos estar de acuerdo con una reforma política que permita la conformación de listas cerradas sin que haya paridad, alternancia y universalidad para las próximas elecciones”.