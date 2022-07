"Reforma estará centrada en el impuesto de renta de personas naturales": Ocampo 

El ministro de Hacienda designado del próximo Gobierno, José Antonio Ocampo, reveló nuevos detalles de la reforma tributaria en la que viene trabajando el equipo económico para llevarla al Congreso, después del 7 de agosto.



En declaraciones a La FM, el economista dijo: "Para nosotros, lo esencial es mejorar el impuesto de renta de las personas naturales, que es donde Colombia tiene un nivel de recaudo muy bajo, una cuarta o quinta parte de un país de la Ocde, a la cual pertenecemos".



Tal como lo han señalado diversos estudios y misiones, Ocampo expuso que el recaudo está enfocado excesivamente en las empresas, a diferencia de lo que sucede en las naciones desarrolladas.



"Nuestra prioridad es ver cómo se mejora el impuesto de renta de las personas naturales, especialmente de las personas de altos ingresos, todo ello complementado con un impuesto al patrimonio que también busca lograr una mayor equidad", agregó.



Según el ministro designado, en Colombia tiende a catalogarse a una persona como de clase media cuando pertenece al 10 % de más altos ingresos, esto quiere decir, profesionales que devengan $10 o más millones de pesos al mes.



"Quienes ganan $10 millones al mes pertenecen al 10% más rico de la población colombiana, según las estadísticas de las cuentas nacionales", reiteró Ocampo, a lo cual agregó que los "más pobres tampoco tienen acciones en Ecopetrol".



Señaló que se eliminarán los llamados Días sin IVA, ya que se trata de una gabela que no beneficia a los más pobres. "Yo quiero que hagan un estudio que diga qué porcentaje de las ventas del Día sin IVA es para el 50% más pobre de la población y qué porcentaje de las ventas corresponde a los productos importados", dijo Ocampo en respuesta al gremio de los comerciantes.



Al ahondar en si la reforma tocará el IVA, que es considerado un impuesto regresivo, señaló que no habrá cambios en lo referente a los bienes gravados de la canasta familiar, pero que sí están estudiando la situación de los bienes de capital.



Descartó que la nueva administración contemple pedirle un crédito al Banco de la República, tal como lo propuso en algún momento el presidente electo, Gustavo Petro.



"No es viable, no tiene ninguna posibilidad y no lo ha logrado ningún gobierno ni siquiera durante la crisis de finales de los 90, porque lograr unanimidad en la Junta Directiva es difícil, además de inconveniente de cara a los mercados".