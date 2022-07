¿Quiénes son los presidentes que asistirán a la posesión de Petro? Aquí los confirmados

El próximo 7 de agosto se llevará a cabo la posesión de Gustavo Petro como nuevo Presidente de Colombia, un evento que contará con la presencia de varios de los presidentes del continente, así como de la de diferentes líderes de países aliados.



De acuerdo con lo confirmado por el gobierno de Iván Duque, encargado de organizar la posesión del Presidente electo, a la ceremonia asistirá el Rey Felipe VI de España, así como el presidente de la nación vecina de Ecuador, Guillermo Lasso.



Al evento, en el que se presenciará el acto de juramentación del nuevo mandatario de Colombia, también asistirá el presidente de Chile, Gabriel Boric; el de Perú, Pedro Castillo, y el de Paraguay, Mario Abdo Benítez.



De igual forma, entre los mandatarios que han confirmado su asistencia se encuentran los líderes centroamericanos de Panamá, Laurentino Cortizo; de República Dominicana, Luis Abinader; y de Honduras, Xiomara Castro.



​En el caso de El Salvador, se indicó que a la posesión de Petro no asistirá el mandatario Nayib Bukele, sino que lo reemplazará el vicepresidente Félix Ulloa Jr. Hasta ahora no se ha definido si el presidente español, Pedro Sánchez, estará en el evento y, además, aún faltarían por confirmarse quiénes asistirían por parte de la delegación de Argentina.



Se espera que asistan los ministros de Relaciones Exteriores de México, Palestina, Portugal y delegados del Reino Unido y de Irlanda. Además, estaría por confirmarse la presencia de embajadores de Dinamarca, Israel, República Checa, Suiza, Bélgica, Australia, Alemania, Noruega, entre otros.



De igual forma, el evento contará con la presencia de organizaciones internacionales como la OEA, ONU Mujeres Colombia, OPS, Acnur.



Por parte de Venezuela podría hacer presencia algún delegado del gobierno, sin embargo, aún se desconoce quién podría ser puesto que el presidente saliente, Iván Duque, aseguró que al ser él el organizador, no invitaría a Nicolás Maduro.



​Hasta el momento también se desconoce si en la ceremonia habría presencia del Presidente o de alguna delegación de Brasil, esto debido a que el mandatario Jair Bolsonaro criticó el triunfo de Petro y aseguró que los colombianos abandonarían el país estando él en el cargo.



Teniendo en cuenta que aún faltan tres semanas para la posesión, se espera que en los próximos días se confirmen más mandatarios o representantes de otras naciones que asistirán a la ceremonia.