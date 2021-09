¿Quiénes se benefician con la reforma tributaria?

Como lo había anunciado el Gobierno Nacional, el proyecto de inversión social o reforma tributaria, que acaba de aprobarse, no impacta a la clase media colombiana ni a los más vulnerables.



El grueso de los nuevos recursos provienen del sector empresarial, que en esta ocasión, a través de la Andi (Asociación Nacional de Empresarios), se había mostrado dispuesto a aceptar ese mayor pago, por las actuales circunstancias.



Sin embargo, no todos quedaron satisfechos. La reforma impone una tarifa de renta del 35% para las compañías (estas venían pagando 31%); crea una sobretasa de 3% para el sector financiero, es decir, que estos pagarán de renta 38%.



Y se amplió el rango para que más pequeñas y medianas empresas se acojan al régimen Simple, con el que se paga un impuesto con tarifas diferenciales y según el sector.

15,2 billones de pesos recaudará la Nación, a partir del año 2022 por las medidas adoptadas en la nueva reforma tributaria. Cerca de 10 billones serán por el incremeneto en el impuesto de renta.

Esta es precisamente una de las críticas que hace Acopi, entidad que agrupa a las Mipymes. Según Yitcy Becerra, directora del gremio en el Valle, la solicitud era que las pequeñas compañías tuvieran una tarifa diferencial de renta. “Así como se impuso una sobretasa de 3 puntos para los bancos, se podía fijar una tarifa menor, en ese mismo nivel para las Mipymes porque sí hay unas características diferentes en el tejido empresarial colombiano”, dijo.



De acuerdo con Acopi, el recaudo de renta de las Mipymes no supera el 26% del total, de tal forma que con lo que pagaría de más el sector financiero se habría compensado una reducción para las más pequeñas.

Explicó, además, que el régimen Simple tiene una ‘trampa’ y es que el impuesto se cobra sobre los ingresos y no sobre las utilidades como en el caso de la renta. “Primero este régimen no aplica para todas empresas y sectores y adicional no es cierto que se vaya a pagar menos. Hoy en día de un universo de unas 2 millones de empresas en el país, de las cuales el 98% son Mipymes, solo hay unas 100.000 en Simple, si fuera tan bueno, en ese régimen estarían todas”, dijo.



Al respecto, el senador Carlos Abraham Jiménez dijo que hay que tener en cuenta que los impuestos los pagan los empresarios que han tenido ganancias y que aquellos, muy golpeados, seguirán recibiendo ayuda con el Programa de Apoyo al Empleo Formal (PAEF) y otros incentivos.

“Sabemos que el impuesto de Industria y Comercio, ICA, es antitécnico porque grava los ingresos, pero hay que tener en cuenta que las compañías que tuvieron que parar, no tuvieron buenos ingresos ni ganancias, entonces no van a pagar. Hay otras que ganaron, esas deben ser solidarias”, dijo el senador, quien reconoció que en el largo plazo una tarifa de renta alta no es buena para las empresas ni el país.

40 billones de pesos pagaron los colombianos el año pasado en impuesto de IVA, de acuerdo con datos de la Dian. Asimismo ingresaron a las arcas de la Nación 69,7 billones de pesos en el 2020.

Los que ganan



El senador Gabriel Velasco destacó que los grandes ganadores con esta reforma son las familias que producto de la pandemia cayeron en la extrema pobreza, ya que “les extendimos el programa ingreso solidario que beneficia a más de 4,1 millones de hogares con un ingreso permanente de $160.000.”



Asimismo, destacó que ganan los jóvenes por la implementación de la matrícula cero en universidades públicas y “los territorios con la aprobamos de la cofinanciación para los medios de transporte público que se han visto afectados por la disminución de la demanda”.



Para el representante Christian Garcés son varios los beneficios de la reforma para el Valle del Cauca como: la extensión del PAEF y el subsidio adicional para el empleo del 20% del salario mínimo para empresas afectadas por los bloqueos de mayo.



También está la exención de IVA y del Impoconsumo para el sector gastronómico durante el 2022 y las exenciones del IVA para la prestación de servicios turístico y en el pago de la sobretasa a la energía para los subsectores de alojamiento, eventos y parques.



Un punto aprobado y propuesto por el senador Carlos Abraham Jiménez fue el descuento en el pago de multas de tránsito. Quienes cancelen, en los próximos 4 meses, podrán pagar el 50% del valor de la multa y no habrá cobro de intereses.

Se realizarán 3 días sin IVA y se incluyen pagos en efectivo.

Se otorgan herramientas a los entes territoriales para que puedan disponer de más recursos y tengan como hacer inversiones en las regiones.



Y no tendrán IVA las compras en plataformas de internet de menos de US$200, provenientes de países con los que Colombia tiene TLC.

La reforma tendrá otro trámite hoy cuando se analice la ponencia conciliada entre Cámara de Representantes y el Senado. Luego de esto pasará a sanción presidencial

Cumple



“La propuesta de reforma tributaria que fue aprobada cumple con el principio fundamental de no tocar a los hogares, a los pensionados ni a la canasta familiar, siendo coherente con el contexto actual que vive el país, pero afrontando la emergencia social y fiscal derivada de la pandemia”, señaló Bruce Mac Master, presidente de la Andi.