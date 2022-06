¿Qué tendrá que hacer el gobierno de Gustavo Petro para conseguir las mayorías en el Congreso?

Con su elección como nuevo mandatario de Colombia, Gustavo Petro debe lograr otra victoria fundamental para su gobierno: una coalición fuerte en el Congreso para aprobar las reformas que desea para el país.



Para eso, el 7 de agosto, día de su posesión, ya deberá estar conformada la nueva coalición de Gobierno, que, a simple vista, parecería no tener mayorías, como pasó en el mandato de Juan Manuel Santos.



Petro arranca con los votos del Pacto Histórico, 20 senadores y 29 representantes a la Cámara, pero no es suficiente.



Esa coalición tiene como su principal articulador al senador Roy Barreras, jefe de debate parlamentario, quien aseguró que, en primer lugar, están los partidos que acompañaron a la colectividad, el Polo Democrático y los Decentes.



Ayer, a ellos se unió la Alianza Verde.



La otra gran apuesta para la nueva coalición de Gobierno es que llegue el Partido Liberal. Al respecto, el coordinador de la campaña del Pacto, Armando Benedetti, dijo que es fundamental la llegada de esa fuerza política.



Precisamente, parte del liberalismo estuvo con Petro en toda la campaña. Los liberales en el Senado tienen 14 miembros y en la Cámara serán 33. Son la bancada más grande.



De la misma forma, está muy cerca de unirse a la coalición el Partido de la U, del cual al menos la mitad de los congresistas estuvieron con el nuevo mandatario en la segunda vuelta.



La U llegó a 10 senadores y 16 curules en la Cámara.



La presidenta del partido de la U, Dilian Francisca Toro, aseguró ayer que confía en el discurso reconciliador del Jefe de Estado electo y que cuando el Gobierno presente proyectos de ley que busquen acabar con la pobreza y la desigualdad, implementar el Acuerdo de Paz y garantizar la soberanía alimentaria, los apoyarán. Pero, que si hay algún proyecto de ley que atente contra las libertades, la democracia y la institucionalidad, no lo respaldarán.



En la incertidumbre está la posición que tomaría Cambio Radical, donde la mayoría de los congresistas se fueron con Rodolfo Hernández .En el nuevo Senado, esta colectividad tendrá 11 curules y en la Cámara, 16.



Las curules de paz que tendrán asiento en la Cámara harán parte de las mayorías de Petro en el Congreso, al igual que los dos indígenas con escaños en el Senado y cinco más en la Cámara entre indígenas y negritudes.



Llegarán, también, los cinco senadores y los cinco representantes del Partido Comunes.



La oposición está marcada por los partidos Centro Democrático y Conservador, aunque en este último hay sectores que estuvieron cercanos a Petro en la segunda vuelta, por lo que no se descarta que los ‘azules’ opten por declararse independientes.



En el uribismo la oposición la van a liderar los senadores María Fernanda Cabal y Migue Uribe.



Precisamente, el pasado lunes los senadores del Pacto Histórico sostuvieron su primera reunión después de las presidenciales, con el fin de empezar a delinear lo que será el trabajo en el Legislativo por parte de la coalición de Gobierno.



“Nuestra tarea es construir esas mayorías y se hacen con todas las fuerzas políticas que bajo el programa de Gobierno de Gustavo Petro puedan acompañarnos en la construcción del cambio”, sostuvo al respecto el senador Roy Barreras.

No será fácil

¿Gustavo Petro tendría la gobernabilidad garantizada para hacer las reformas que prometió? Para analistas consultados por El País, el Mandatario entrante no tendrá nada fácil sacar muchas de sus iniciativas, que son estructurales, con un Congreso que no estaría mayoritariamente a su favor.



Petro, asegura el politólogo Carlos Andrés Arias, tiene dos caminos para buscar esa gobernabilidad: un ejercicio dialéctico, de persuasión de ideas, para demostrarles a los legisladores la importancia de sus propuestas, con el fin de tener su respaldo en las diferentes comisiones para las iniciativas de ley que tenga el Ejecutivo.



Y otro es un ejercicio de negociación burocrática. “Tendrá que sentarse con los partidos políticos o con los miembros de sus bancadas para negociar el voto a cambio de dádivas burocráticas o de agilizar la gestión para sus departamentos”, sostuvo.



El nuevo Presidente tiene que trabajar sobre tres aspectos, comenta el politólogo Alejandro Echeverry: 1. Debe nombrar rápidamente a su Ministro de Hacienda , para que genere tranquilidad en los mercados y al sector empresarial. Eso le va a dar un margen de gobernabilidad sobre todo al 7 de agosto. 2. Lograr que el presidente del Senado sea Roy Barreras y él deberá hablar con las fuerzas políticas, especialmente los partidos Liberal, de la U y Cambio Radical que, en términos ideológicos, son más afines al Pacto Histórico, y buscar mecanismos de alianzas que les permita tener unas mayorías en el Congreso que les posibilite hacer los cambios que ha planteado. Y 3. Llegar a un gran acuerdo nacional de todos los sectores políticos, incluso de los de oposición, antes de su posesión.



Petro no cuenta con las mayorías en el Congreso y le toca negociar, comenta el politólogo Juan Pablo Ortegón. Podría hacerlo de dos formas: haciendo acuerdos sobre lo fundamental con los partidos políticos y los congresistas y tratando de acercar sus reformas al ideario de los parlamentarios.



El analista cree que por esa vía no será posible lograrlo, porque es un líder de izquierda, sectario y radical, aunque ahora se ha mostrado más ponderado. “Pero sigue siendo Petro y no creo que logre acuerdos programáticos con el Partido Conservador, la U, Cambio Radical y menos con el Centro Democrático”.



Así que le va a tocar hacer acuerdos transaccionales y de burocracia con los partidos, dice Ortegón, y para eso cuenta con Roy, Benedetti, (Alfonso) Prada y (Juan Fernando) Cristo. Y para que no se le desbarate la casa, tiene que darle su espacio en el Gobierno a los líderes de izquierda y alternativos que lo acompañaron, agrega.