Cambios en gran parte del proyecto del Gobierno, pero recogiendo algunas líneas de la propuesta original, fue presentada este miércoles al presidente Gustavo Petro la contrarreforma a la salud planteada en conjunto los partidos Conservador, Liberal de la U y Liberal.



Aunque el presidente de la Cámara de Representantes, David Racero, fue enfático en que la contrarreforma será evaluada para buscar unificarla con el proyecto que el Gobierno impulsará en el Congreso, lo cierto es que el hecho de que los tres partidos pretendan cambios en más de la mitad de la reforma de Petro hace difícil que haya una identidad total con la propuesta.



"El documento será evaluado, compararemos las similitudes y los cambios de la protesta de los partidos y seguramente se hará una convocatoria para el diálogo y empezar a definir el texto unificado. Como presidente de la Cámara de Representantes soy garante de la discusión y uniendo los puentes necesarios, para unificar un sólo texto, una sola ponencia", dijo Racero.



Teniendo en cuenta que de no acogerse las modificaciones solicitadas, los liberales, conservadores y de la U radicarían su contrarreforma en la Cámara como otro proyecto de ley de reforma al sistema de la salud, Racero recalcó que el paso a seguir ahora es que este proyecto sea debatido por el Gobierno junto a los líderes de los tres partidos y los presidentes de las comisiones en el Congreso.



"El objetivo es que en estos dos días tengamos un encuentro con los presidentes de los partidos, los presidentes de las comisiones, con los ponentes y el objetivo final es unificar una sola ponencia para el primer debate, que no lleguen diferentes textos, sino que toda la coalición de Gobierno nos unifiquemos en una sola ponencia de reforma a la salud", comentó Racero.



Por ahora la palabra sobre los cambios a la reforma a la salud la tiene el Gobierno, sin embargo, se espera que antes del cierre de la semana se anuncie a los partidos si se decide acoger o no la contrarreforma o si dejan que el proyecto se vaya a discutir junto a más propuesta en la Cámara.

Los cambios plantean la contrarreforma a la salud

De acuerdo con lo indicado por los líderes liberales, conservadores y de la U, los cambios que ellos plantean están encaminados a que se garantice la cobertura de salud a toda la población colombiana y se cambie el rol dominante de las EPS, pero permitiendo la libre elección de la entidad gestora, del centro de atención primaria y del médico con enfoque familiar por parte de cada usuario.



Al respecto, el representante a la Cámara por el Partido de la U, Víctor Manuel Salcedo, aseguró que el proyecto de contrarreforma tiene varios puntos en los que coincide con el proyecto del Gobierno, sobre todo en lo relacionado a que se acabe con la integración vertical y la posición dominante de las EPS, así como en fortalecer la atención primaria dándole un giro directo a las IPS.



"En la de nosotros hemos planteado un articulado frente a la gobernanza del sistema, no estamos de acuerdo con juntar un aparato burocrático en fondos territoriales, consejos territoriales, en lo que compartiríamos como órgano rector, lo que sería mejor es el consejo nacional de salud, con no más de 17 miembros, el proyecto original habla de 40”, indicó Salcedo.



La senadora Norma Hurtado, por su parte, fue enfática en que los cambios que se implementen en el sistema de salud deben estar guiados por el análisis y la rigurosidad técnica. Por lo cual, dijo que debe haber un proceso de diálogo y concertación entre pacientes, gremios médicos, académicos, expertos y representantes de las EPS e IPS.



Hurtado, congresista del Partido de la U y presidenta de la Comisión Séptima del Senado, explicó que la contrarreforma busca que se siga luchando por la dignificación laboral del talento humano en salud, por lo cual, el proyecto propone la creación y sostenibilidad de un fondo de garantías en salud para que se reconozcan las deudas a hospitales y clínicas en todo el país.



"Trabajaremos por un sistema de aseguramiento social, universal y mixto con un régimen único de salud para todos los colombianos preservando el principio de solidaridad. Además, se crearán Entidades Gestoras de Salud y Vida, las cuales se encargarán de la gestión del riesgo en salud y de la administración del riesgo financiero de manera compartida con el Estado", precisó Hurtado.