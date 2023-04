¿Qué opina el Embajador de EE. UU. en Colombia sobre el restablecimiento de las relaciones con Venezuela?

“La realidad de la relación entre Colombia y Venezuela refleja la larga historia de las relaciones entre los dos países. La decisión soberana de reabrir la frontera, de comenzar de nuevo las relaciones, está basada en muchos intereses que el Gobierno de Colombia tiene que manejar, pero es obvio que dos países vecinos deben tener un trato entre sí para lograr intereses mutuos”.



De esta manera, el embajador de Estados Unidos en Colombia, Francisco Palmieri Trujillo, se pronunció con respecto a la reanudación de relaciones entre Colombia y Venezuela, tras la llegada al poder del presidente Gustavo Petro.



Para el diplomático no resulta sorprendente el afianzamiento que tienen ahora los nexos entre Caracas y Bogotá, luego de que durante el Gobierno de Iván Duque se rompieran las relaciones con el régimen de Nicolás Maduro.



Le puede interesar: El embajador de EE.UU., Francisco Palmieri, hizo un curso rápido de ‘caleñol’ y analizó al gobierno Petro en 'Al Banquillo con Martillo'



“Lo natural es que los venezolanos y los colombianos tienen una larga historia de relaciones. Muchos colombianos se fueron a vivir, a trabajar y a aprovechar las oportunidades en Venezuela en años anteriores y ahora, con la situación al revés, están recibiendo aquí a millones de venezolanos”, manifestó Palmieri Trujillo, cuya madre es colombiana.

Las declaraciones del representante del Gobierno del presidente Joe Biden en Colombia fueron entregadas durante la entrevista que le hizo Diego Martínez Lloreda, director de Información de El País.



En ese espacio, Francisco Palmieri sostuvo igualmente que el acercamiento registrado desde el pasado mes de agosto entre Bogotá y Caracas “no es solamente una cosa entre gobiernos: refleja la realidad de una relación casi familiar entre colombianos y venezolanos”.



Pero el Embajador de Estados Unidos también hizo alusión a la Política de Paz Total que ha puesto sobre la mesa de los colombianos el Gobierno de Gustavo Petro, poniendo de presente que la Casa Blanca no tiene “ningún nivel de inquietud” sobre esa iniciativa.



Lea aquí: ¿Le preocupa a Estados Unidos la cercanía de Petro con Maduro? Francisco Palmieri



“El secretario de Estado, Antony Blinken, vino en octubre pasado a Colombia y le expresó al Presidente el apoyo de los Estados Unidos en la búsqueda de la paz”. Sin embargo, añadió: “Por supuesto, estamos monitoreando, entendiendo cómo se va adelantando ese proceso y las negociaciones, pero no debe caber ninguna duda de que los Estados Unidos apoyan la paz aquí en Colombia”, resaltó el diplomático.



Durante la conversación periodística, Palmieri Trujillo también fue interrogado con respecto a su opinión sobre la posibilidad de que a excombatientes que firmaron la Paz y luego decidieron volver a las armas se les dé una nueva oportunidad de legalización, en aras de lograr el cese de la violencia en el país.



Ante ello, el diplomático indicó que “los rearmados de las Farc representan una situación bastante compleja para el Gobierno en sus negociaciones. Estamos viendo y entendiendo cómo van pactando, pero eso es algo que la sociedad colombiana tiene qué ver: cómo va a tratar a la gente que firmó ya un Acuerdo de Paz y no honró los compromisos que adquirió en esos Acuerdos, en un nuevo esfuerzo de paz”.



Lea además: "Washington va a apoyar a cualquier líder que el pueblo colombiano elija", dice Embajador de Estados Unidos



Ya sobre el proyecto de ley de sometimiento a la Justicia sostuvo que “es un asunto interno aquí en Colombia, y no debemos comentar directamente la legislación que está pendiente en el Congreso, pero el concepto de sometimiento debe tomar en cuenta la necesidad de justicia para las víctimas de esos crímenes y también asegurarse de que no haya impunidad debajo de la ley colombiana”.



Lea la entrevista completa con el embajador de Estados Unidos en Colombia, Francisco Palmieri Trujillo, en el siguiente enlace: https://youtu.be/vNfYUdcCevA