"Que no haya ninguna distinción, ni temor por investigar": Petro al Contralor en su posesión

Garantizándole y solicitándole total independencia, el presidente de la República, Gustavo Petro, posesionó, en el Salón Gobelinos de la Casa de Nariño, al contralor general de la Nación, Carlos Hernán Rodríguez, quien fue elegido hace algunos días por el Congreso de la República.



Durante la posesión, el Presidente le solicitó al Contralor investigar en cualquier momento y cuantas veces sean necesarias a los funcionarios del Gobierno y de las diversas entidades.



“Le he pedido que no haya ninguna distinción, ni temor alguno por investigar cualquier actuación administrativa de funcionarios del Gobierno, de cualquiera de sus niveles. Que goza de la más absoluta independencia, que no debe tener ninguna aprehensión de ningún tipo, porque se trata, desde la perspectiva del control fiscal, de detener el que el dinero público se evapore sin cumplir su función social”, afirmó el presidente.



El mandatario colombiano además aseguró que, si no siguen sucediendo hechos de corrupción, habrá justicia social, ambiental y de paz para los colombianos de forma más igualitaria y equitativa.



“Que la gente pueda vivir mejor, no que se evapore el dinero. Sea simplemente por errores de tipo administrativo, sea por delitos, que ya son de otro orden y de otra competencia, pero que perfectamente pueden ser detectados en la Contraloría General. Lo que llamamos la corrupción”, afirmó el presidente Petro.



El presidente Petro reiteró: “La corrupción es la que está entregando el Estado a las mafias. Yo diría que se ha llegado a un momento de evolución de la corrupción en Colombia en donde ya prácticamente sectores del Estado dirigen el delito, no la lucha contra el delito”.



Finalmente, el presidente Petro hizo un llamado a los órganos de control para que no sean utilizados, según el mandatario, como un chantaje político del cuál aseguró que también se vio afectado en su momento.



“Los órganos de control deben ser de ahora en adelante, lo han sido en muchas ocasiones, mucha gente brillante ha pasado por allí, no podemos generalizar, una práctica la del chantaje político que, simplemente, ha venido es creciendo en Colombia”, explicó Petro.



Y le reiteró el mandatario al contralor: “Es independiente usted de nosotros como Gobierno. Sea lo del Congreso, sea lo de cualquier institución pública, sea lo de las instituciones civiles o militares. Usted tiene la responsabilidad mayor, al lado mío, de garantizarle a la sociedad colombiana que el Estado es de la sociedad”.