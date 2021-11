Después de que la Universidad Externado de Colombia confirmara que la presidente de la Cámara de Representantes, Jennifer Arias, había cometido plagio en su tesis con la que se graduó de magister en Gobierno y Políticas Públicas, la congresista se enfrenta a diferentes consecuencias académicas, políticas y hasta penales.



Primero que nada, el Externado solicitará al Consejo de Estado que anule el título de magíster de Arias, al igual que el de su compañera, Leidy Largo Alvarado, con quien envió una versión de la tesis impresa que no correspondía a la copia original que presentó el profesor que las asesoró.

Tan pronto el Consejo de Estado admira el requerimiento de la institución educativa, Arias y su compañera podrían apelar la decisión de la entidad, puesto que la senadora del Centro Democrático ya ha asegurado que "no cometió plagio".

​Pero la polémica no se detiene ahí, dado que la Universidad Externado también remitirá el caso a la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia y a la Fiscalía General de la Nación. Si la Corte encuentra culpable a Arias, esta sería removida de su cargo, pero si ella decide renunciar, entonces será la Fiscalía la encargada de abrirle una indagatoria.



Aunque todavía no hay imputación de cargos ni mucho menos una apertura de investigación formal, la presidente de la Cámara y su compañera de tesis pueden enfrentar los delitos de violación a los derechos morales del autor y violación de derechos patrimoniales, o sencillamente solo uno de estos.



Por otro lado, varias figuras de la política han solicitado la renuncia de Arias, como los precandidatos Sergio Fajardo y Juan Fernando Cristo. El primero aseguró que "esto no es una cuestión de partidos sino de simple ética. La presidenta de la Cámara de Representantes, Jennifer Arias, debe renunciar hoy mismo ante la confirmación de que en su tesis de maestría hubo plagio".



La confirmación del plagio de la tesis de la Presidenta de la Cámara de Representantes y su intento de ocultarlo es una vergüenza más para el Congreso.Ella debe pedir disculpas y renunciar. Es lo mínimo. — Juan Fernando Cristo (@CristoBustos) November 22, 2021