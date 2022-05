¿Qué gana y qué pierde Rodolfo Hernández tras recibir el respaldo de Federico Gutiérrez?

Tras aceptar su derrota en las urnas, Federico Gutiérrez, de Equipo por Colombia, anunció que tanto él como su fórmula votarán por Rodolfo Hernández para la segunda vuelta, lo que deja cuestionamientos como cuáles son las implicaciones políticas tanto positivas como negativas de su pronunciamiento.



“Quiero expresar públicamente que nosotros no queremos perder el país y que no vamos a poner en riesgo el futuro de Colombia, de nuestra familias y de nuestros hijos. Y, por eso, Rodrigo y yo votaremos por Rodolfo y Marelen el próximo 19 de junio. Nosotros no somos, ni jamás seremos indiferentes al futuro de nuestro país, y queremos lo mejor para Colombia. La democracia se cuida y se respeta, y esas son las reglas del juego”, dijo ‘Fico’ en su discurso del domingo.

Si el bumangués quiere llegar a la Presidencia, deberá mostrarse como un candidato moderado y continuar fortaleciendo su discurso contra la corrupción, dicen expertos.

“A Federico no le quedaba otra alternativa, el anuncio era natural, así pueda parecer apresurado, pero no había otra opción”, dice el analista político John Mario González y agrega que la declaración “fue un manera de generar entusiasmo en los sectores de centro derecha que más le tienen temor a Petro y de decirles que están a un paso de obtener la Presidencia. Esa sensación debería generarse rápido”.



Lo positivo

Los analistas están de acuerdo en que la declaración del exalcalde de Medellín incentiva a sus votantes a confiar en la opción del aspirante por la Liga de Gobernantes Anticorrupción y que podría esperarse que muchos de los sufragios logrados por el Equipo por Colombia se trasladen a Hernández.



De acuerdo con el sociólogo y docente de la Universidad del Rosario Carlos Charry, gran parte del electorado de Gutiérrez y el ingeniero comparten algunas semejanzas, como el espectro político: “Según algunas encuestas, se evidencia que un 70 % u 80 % de los votantes de Rodolfo Hernández se identifican como de derecha o centro derecha, y un 88 % de votantes de ‘Fico’ dijo que votaría por Hernández”.



Así, “el hecho de que Gutiérrez diga que va a votar por Rodolfo es hacer un llamado a su electorado diciendo que no se dejen confundir, que la mejor opción está en Hernández”, agrega Charry.



Apoyos por parte de los partidos políticos que movilizaron el voto para el exalcalde de Medellín también podría ganar Hernández próximamente.



“Es previsible que la campaña de ‘Fico’, las estructuras y maquinarias políticas que votan por la derecha y la centro derecha y que no se quieren quedar sin su ‘tajada’ de poder lleguen a acuerdos programáticos y de gobierno con Hernández a futuro”, precisa el sociólogo.

Si bien Federico Gutiérrez invitó a sus seguidores a apoyar a Rodolfo Hernández, no se ha referido a ningún tipo de adhesión concreta.

Por otro lado, la consultora política Nury Gómez destaca como positivo el tono en que Gutiérrez transmitió su decisión: “Se le vio tranquilo, agradecido y hasta liberado, por lo que se podría venir en la segunda vuelta. Él manifestó una madurez emocional”.



Asimismo, la experta asegura que el antioqueño inició su campaña presidencial para 2026, incluso desmarcándose de un eventual gobierno del candidato de la Liga de Gobernantes Anticorrupción.



“Ni Rodrigo ni yo haremos parte de su Gobierno, ni buscaremos hacerlo. Vamos a mantener una posición de veeduría y siempre tratando y buscando, de manera sensata, oportuna y coherente, de unir a Colombia, que es el propósito más urgente, porque es la forma de salir adelante”, señaló el exalcalde de Medellín en su discurso.

"Recibir apoyos de maquinarias y partidos tradicionales podría deslucir un poco las banderas en contra de la corrupción y el clientelismo del candidato Rodolfo Hernández”, John González, analista político.

Lo negativo

González apunta que el potencial electoral de ‘Fico’ no son los cinco millones de votos logrados en la primera vuelta, por lo que no significa que el bumangués reciba para la segunda vuelta esos apoyos: “Esa votación es de una gran cantidad de sectores”.



Y añade que no ve, por ejemplo, al Partido Conservador reuniéndose con el exalcalde y movilizando el voto a su favor como sí lo hicieron con Gutiérrez.



De otro lado, los expertos mencionan que la imagen que ha construido Hernández de político antiestablecimiento y contra la corrupción podría verse afectada de aceptar algún tipo de apoyo de ‘Fico’ y sus simpatizantes.



“Eso puede afectarlo en la medida en cómo se presente y se argumente. Él puede decir ‘me voy a reunir y a hablar con todo el mundo, vamos a unir a Colombia’ y recibir esos apoyos bajo la mesa. Ese será su reto de campaña”, expone Charry.



Por esto, sostiene la consultora Gómez, Hernández “tendrá que tener un equipo político pensando en la contienda electoral y en qué apoyos va a permitir, porque si se mantiene en la actitud de independiente, no va a lograr más de lo que ya construyó”.



¿Apoyo del uribismo?

El apoyo de Federico Gutiérrez implica también el de los partidos tradicionales y en últimas el del expresidente Uribe”, considera el analista político John Mario González.



Aunque algunos militantes del Centro Democrático le han hecho ‘guiños’ a Hernández e incluso compartieron en sus redes sociales su apoyo para la segunda vuelta al exalcalde de Bucaramanga, ni el expresidente Álvaro Uribe, ni las directivas del Centro Democrático se han pronunciado al respecto.



Los analistas sostienen que no sería extraño que tanto la fuerza uribista como los partidos políticos que respaldaron a Gutiérrez en su carrera presidencial busquen conversaciones con Hernández.



“Ellos no querrán quedarse sin una cuota de poder en el próximo Gobierno, por consiguiente ven factible y necesario hacer acercamientos con Hernández”, dice el sociólogo y docente de la Universidad del Rosario Carlos Charry.



Asimismo, continúa, el bumangués podría sumar apoyos indispensables para llegar al Ejecutivo: “Rodolfo Hernández, a pesar de que tiene una gran acogida en la derecha y en la centroderecha, necesita votos de estructura para garantizar un triunfo frente a Gustavo Petro”.



No obstante, González cuenta que también habría pérdida de votos si acepta algún tipo de alianza con el uribismo: “Se sabe que hay un voto ‘antiuribe’ que pudiera terminar votando a favor de Petro, antes que por alguien apoyado por Uribe”.