Rodolfo Hernández ya empezó el 'coqueteo' al excandidato Sergio Fajardo

Los cerca de 900 mil votos que obtuvo este domingo Sergio Fajardo se empezaron a cotizar. Mientras que el país terminaba de conocer los resultados de las elecciones, el candidato Rodolfo Hernández llamaba al representante de la Centro Esperanza con el propósito de lograr su apoyo para la segunda vuelta.



Así lo dio a conocer Fajardo: “ayer me llamó Rodolfo y quedamos de volver a hablar cuando venga a Bogotá en los próximos días”. Además, el exgobernador de Antioquia sostuvo que, por ahora, de la campaña de Petro no lo han llamado y que esperaría que no lo hagan por las profundas discrepancias que han tenido.

No sé que tan valiosa sea mi voz en esta etapa. He hablado con Rodolfo en el pasado, nos conocemos. Anoche me llamó y dijo que quería hablar conmigo. Del lado de Petro nadie. Pero tenemos que aterrizar con calma y sabiduría. Yo quiero aportar. @6AMCaracol — Sergio Fajardo (@sergio_fajardo) May 30, 2022



Sin embargo sostuvo que por el momento no anunciará su apoyo al ingeniero, porque antes de cualquier decisión se reunirá con los demás miembros de la coalición, quienes tienen sus propios intereses políticos.



El mismo Rodolfo, en entrevista con Univisión, ya había hablado sobre su acercamiento con Fajardo. “Quedamos de hablar la semana entrante que yo vaya a Bogotá, pero nosotros queremos recibir el apoyo”, mencionó.



De igual forma, el representante de la Liga de Gobernantes Anticorrupción contó que también llamó a Gutiérrez, pero no pudo hablar con él.



La posibilidad de una alianza para la segunda vuelta entre Hernández y Fajardo es muy grande, hasta una semana antes de la primera vuelta se insistió en la posibilidad de que Fajardo se le uniera al exalcalde de Bucaramanga, pero no se logró.



Hace cuatro años cuando Fajardo quedó de tercero en la competencia no se fue con ningún candidato. Sin embargo, en esta ocasión todo parece indicar que iría con Hernández. Incluso, el matemático recordó que cuando el candidato fue alcalde de Bucaramanga varias de las personas que trabajaban con él le acompañaron en la Administración.



Por otra parte, el excandidato señaló: “no me alcanzo a imaginar lo difícil que será esta campaña, esto que viene acrecentará la agresividad, me imagino una campaña con más ofensas”.



También Fajardo indicó que está seguro que la campaña de Petro estará muy desubicada por el paso de Hernández, y dijo que desde allí están acostumbrados a que el fin justifica los medios, lo que es equivocado.



Después de conocer los resultados de la primera vuelta, Fajardo reconoció su derrota y destacó que su campaña no logró ser el cambio que el país necesita.



"Colombia cambió, no el cambio que representamos nosotros y debemos ver el cambio que ahora lideran Petro y Rodolfo. Tienen una responsabilidad inmensa. Quiero aportar, defendiendo los principios y la decencia", trinó Fajardo.