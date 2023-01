¿Qué dirá el Gobierno? Denuncian que 'Lalis' pasó de influencer a contratista de Presidencia

En las últimas horas se conoció la denuncia del abogado Daniel Briceño, quien reveló la existencia de diversos contratos que le han sido entregados a Laura Daniela Beltrán Palomares, más conocida como Lalis, quien fue una de las influenciadoras de redes sociales más relevantes en la campaña presidencial del ahora presidente Gustavo Petro.



En medio de la campaña, Lalis cuestionó a personas como Natalia Bedoya por tener contratos de altas sumas de dinero con el Gobierno, ahora es Lalis quien ha contratado por lo menos dos veces con el Gobierno del presidente Petro, esto desde la entidad Colombia Compra Eficiente.



Lea además: “El temor es que nos abandonen”: damnificados por derrumbe en Rosas, Cauca, esperan reubicación



Según Briceño, el primer contrato tuvo una duración de dos meses y consistía en asesorar la estrategia de Tik Tok. El contrato ya venció y tuvo un costo de más de $10.000.000.



“Laura Daniela Beltrán Palomares conocida como LALIS recibió un primer contrato para asesor la estrategia de Tik Tok que duró 2 meses y fue por $10.645.161. Lo extraño es que la cuenta de Tik Tok de Colombia Compra Eficiente no tiene ni un solo video o publicación”, afirmó Briceño en su cuenta de Twitter.



El segundo contrato actualmente tiene una vigencia de 11 meses y fue aprobado por un valor de más de $50.000.000.



“El nuevo contrato de Lalis es por $51.596.774 y su duración es de 11 meses en 2023. Es increíble que mientras a la mayoría de las contratistas del país les están dando contratos por 4 meses por orden de Presidencia a una amiga del presidente si le den contrato de 11 meses”, expresó Briceño.



El abogado también denunció que, en medio de esa contratación, también se estaría beneficiando el periodista y político Hollman Morris, esto desde una empresa llamada We Love Data.



“Pero además encontramos que la empresa We Love Data tiene registrado como establecimiento de comercio al programa El Tercer Canal el cual dirige el periodista Hollman Morris. ¿Coincidencias?”, expresó Briceño.



Lea también: Macabro crimen en Bogotá: hallan el cuerpo de una reconocida DJ en un contenedor de basura



Y reiteró el abogado: “A la empresa Programar Televisión con fuertes vínculos con la señora Mery Gutiérrez (a quien se le cayó el nombramiento como Ministra de las TIC de Petro y muy cercana a Hollman Morris) le dieron contrato de $130.000.000 por 14 días para hacer 5 videos”.



La información ha causado molestias en redes sociales en las últimas horas y el Gobierno Nacional no se ha pronunciado sobre la información.



En medio de una entrevista en Caracol Radio, al secretario general de la Presidencia de Colombia, Mauricio Lizcano, cuando fue abordado sobre la contratación, aseguró que aún no conocía el tema y por tal motivo prefería no pronunciarse.