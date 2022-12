¿Qué dijo? Ministra de Minas y su intervención en la moción de censura realizada en su contra

En medio de un debate que duró cerca de 8 horas y en el que se reprochó que fue más un juicio político, este miércoles en la plenaria de la Cámara de Representantes se realizó el debate de moción de censura contra la ministra de Minas y Energía, Irene Vélez, el cual había sido citado por la oposición.



El debate se centró en acusaciones contra la Ministra, en el sentido de que se le acusó de que por su declaraciones el país vivió pánico económico, como también que por su desconocimiento del sector el peso colombiano se devaluó y la empresa Ecopetrol entró en crisis.



Al momento de intervenir, sobre las nueve de la noche, lo primero que la Ministra le dijo a los representantes es que entiende el debate de la moción como “un ejercicio democrático y estamos para responder a las preguntas y darles claridad a quienes lo necesiten. No estoy acá haciendo una carrera política, estoy acá defendiendo un programa de gobierno. A veces el cambio da miedo y genera oposición, pero el cambio es lo que esta ciudadanía decidió y como gobierno de cambio asumo esta moción de censura”.



Además, al hacer referencia a la apuesta del gobierno de despetrolizar la economía, la ministra Vélez hizo una relación a punta de símiles y comparó al petróleo con una vaca que puede llegar a morirse y se tiene como único ingreso.



“Vinimos a cuidar la casa grande, nos han dicho que nos gusta la leche pero no la vaca, no es que no nos guste la vaca, es que la vaca está enferma”, sostuvo Vélez. Frente a la volatilidad del mercado petrolero, aseguró que el mismo depende en muchos casos de las guerras, no solo externas, sino también internas como pasa en Arauca y Barrancabermeja.



“Nuestra economía depende de esos hidrocarburos y debemos estar alerta a esa dependencia, si sólo dependemos de una vaca y no tenemos marranos o gallinas, el día que se muera la vaca porque está enferma, ese día lo vamos a sentir, debemos buscar desde antes soluciones”, declaró.



Vélez aseguró que se hará una transición segura y que en la exploración y explotación petrolera hay actualmente 381 contratos firmados, de los cuales 118 están en exploración, los cuales se van a acompañar y se dará la responsabilidad social que corresponda.

La Ministra indicó, además, que hay 35 contratos suspendidos y de esos 32 podrían tener recursos que son de interés para el país. “El compromiso de la seguridad energética del país es revisar esos contratos y asegurar que les demos una garantía de ejecución”.



Manifestó que esos proyectos tendrán en promedio una vida de 8,6 años, pero resaltó que para ese momento Europa, China e India, estarán dando un cambio en el uso de los hidrocarburos en el parque automotor, por lo que manifestó que desde ya Colombia debe empezar a utilizar otras energías.



De igual manera, Vélez comentó que se deben mirar algunos contratos suscritos con el propósito de hacer un recobro con base a los buenos precios de la actualidad del petróleo. Con respecto al gas aseguró que hay algunos contratos de exploración importantes y que las proyecciones de reservas pueden ser que se tenga hasta el 2042.



Frente a Ecopetrol, la Jefa de la cartera de Minas resaltó que será la empresa con la que se liderará la transición energética. Consideró que con la estatal petrolera el país podrá atender ese cambio. Y en ese sentido habló de los actores sociales, que es en donde las poblaciones serán claves para esas nuevas energías.