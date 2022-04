Propiedad privada y reformas, los intereses en común entre el Consejo Gremial y 'Fico' Gutiérrez

Este miércoles se llevó a cabo la primera de una serie de reuniones programadas por el Consejo Gremial Nacional (GMN) con los candidatos presidenciales. El primero en acudir a la cita fue el candidato del Equipo por Colombia, Federico Gutiérrez, con quien abordaron los diferentes temas económicos y del empresariado.



“Esta invitación sirve es para exponer nuestro programa de Gobierno y para dar un mensaje de que lo que tenemos que hacer es trabajar en equipo y por el país. Todas las discusiones que hemos dado hoy son fundamentales y se debe dar es en el marco de la democracia y las libertades, que son las primeras que debemos de proteger, así el país seguirá creciendo económicamente y cerrando brechas sociales”, aseguró Gutiérrez.



El exalcalde aseguró que una de las principales preocupaciones de los colombianos es el aumento de los precios de los productos que hacen parte de la canasta familiar, a lo que expresó que es importante que se cree un mecanismo que controle la variación de dichos productos primordiales para los colombianos.



“Nadie puede aguantar hambre. Vamos a trabajar con los gremios temas, por ejemplo, en cómo disminuir la inflación en temas de alimentos. Tiene que haber un subsidio urgente en las familias más vulnerables del país, tiene que existir una política en la que lleguemos al campo y que se puedan producir alimentos”, aseguró el candidato.

Gutiérrez aseguró que también le facilitaría créditos a todos los productores que lo necesiten y que no se vean afectados por las diferentes barreras que existen para adquirirlos, frente a los productos agrícolas aseguró que Colombia debe empezar a producir más de ese tipo de fertilizantes.



“Nosotros queremos defender la libre empresa y la propiedad privada. Seguridad física y productiva es lo que necesitan para poder invertir, y no solo es cuidar la inversión nacional y extrajera, sino atraer mucha más inversión. Es el momento de invertir más en Colombia, de ser optimistas. Muchas cosas tienen que cambiar, pero cambiar no significa dar saltos al vacío y sin paracaídas”, aseguró.



Por su parte, Jaime Alberto Cabal, presidente del GMN, aseguró que con Gutiérrez coincidieron en temas como la propiedad privada y las diferentes reformas que debe establecer Colombia en los próximos años.



“Hemos encontrado grandes coincidencias, pero unas muy fundamentales. Las empresas valoran la defensa de nuestro sistema democrático, las libertades económicas, el derecho a la propiedad privada, que se generen estímulos y condiciones para trabajar con un Estado que haga su tarea y deje hacer la nuestra”, aseguró Cabal.



El presidente del GMN agregó: “coincidencias en temas como la reducción de la pobreza, en el desarrollo económico y social, en el desarrollo sostenible, en la lucha contra el narcotráfico, las reformas estructurales que Colombia necesita como la reforma laboral, a la justicia, la sostenibilidad fiscal, la pensional”.