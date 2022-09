Procuradora dice estar en desacuerdo con la propuesta del gobierno de gravar las pensiones

La procuradora Margarita Cabello anuncio este miércoles que está en desacuerdo con la propuesta del gobierno de gravar las pensiones.



“El sistema pensional no es un beneficio, es un derecho y la seguridad social no puede desmejorar en el país”, dijo la procuradora.



Según aseguró, los pensionados tienen derechos legítimamente adquiridos, que no les pueden ser desmejorados.



La procuradora recalcó que los pensionados “son personas vulnerables, que merecen un trato diferencial desde el punto de vista tributario sobre un trabajador activo, algo que no se encuentra en la iniciativa que esta presentada en el congreso”.



Para la procuradora Margarita Cabello, al no hacer diferencia entre los pensionados y los trabajadores activos en la propuesta de la reforma tributaria, se vulnera el articulo 13 de la constitución política relativo a la igualdad de derechos entre el trabajador laboralmente activo y el pensionado.



Actualmente, solo pagan impuestos quienes en su pensión devenguen más de 38 millones de pesos. Luis Carlos Reyes, director de la Dian, ha sido abiertamente crítico con esta norma, pues señala que son escasos los ciudadanos con esos montos.