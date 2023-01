El presidente de Colombia, Gustavo Petro, rechazó enfáticamente la posibilidad de aumentar la edad pensional en el país como lo aseguró el ministro de Hacienda, José Antonio Ocampo, en las últimas horas.



“Primero renuncio antes de subir la edad pensional”, afirmó Petro en su cuenta de Twitter.

Primero renuncio antes de subir la edad pensional. — Gustavo Petro (@petrogustavo) January 16, 2023

El secretario general de la Presidencia de la República, Mauricio Lizcano, también afirmó que dicha modificación no está siendo evaluada por el ejecutivo.



“El gobierno no tiene previsto aumentar la edad de pensión en la reforma pensional”, afirmó Lizcano en su cuenta de Twitter.



El gobierno no tiene previsto aumentar la edad de pensión en la reforma pensional. — Mauricio Lizcano (@MauricioLizcano) January 16, 2023

Las declaraciones de Ocampo surgieron en medio de una entrevista a El País quien aseguró que dicho aumento es un tema que estaría estudiando el ejecutivo.



“Es un tema que discutiremos y llegaremos a un punto de vista del Gobierno. En la mesa de negociaciones está el tema”, expresó Ocampo a El País



Actualmente en Colombia las mujeres pueden jubilarse a los 57 años y los hombres a los 62 años.