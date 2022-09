Presupuesto General de la Nación para 2023 aumentará $14,3 billones

El presidente de la República, Gustavo Petro Urrego, se reunió en la tarde de este lunes con los ponentes de las Comisiones Económicas del Congreso, para debatir sobre el Presupuesto General de la Nación del año 2023, en donde se decidió que se aumentarán 14,3 billones de pesos, para un total de 405,7 billones.



“A consideración del Gobierno Petro, que no son suficientes para cubrir los gastos especialmente sociales, se ha determinado, por ahora, un aumento de 14,3 billones de pesos de presupuesto, luego el presupuesto nacional quedaría en 405,7 billones”, afirmó el senador del Pacto Histórico, Gustavo Bolívar.



El congresista aseguró que los 14,3 billones de pesos serán destinados en diferentes áreas como la agricultura, la educación, la salud, entre otros.



Lea también: Los beneficios comerciales que trae la reapertura de la frontera con Venezuela



“Se da un salto del 100 % en la inversión en agricultura para poder cumplir con la meta del punto uno del acuerdo de paz, que es la compra de tres millones de hectáreas para hacer la reforma rural integral. El presupuesto de agricultura pasada de 2 billones de pesos larguito a 4 billones”, afirmó el senador.



Reiteró: “Se adicionan 1,2 billones de pesos en la educación, uno a vivienda, sobre todo para agua potable y vivienda rural, 200.000 millones a cultura y un billón para la lucha contra el hambre, que fue una de las promesas de campaña, también hay un billón para inclusión social y 1,3 billones para salud”.



El senador Bolívar manifestó que se invertirá en vías terciarias y en el Programa Nacional Integral de Sustitución de Cultivos Ilícitos (Pnis). Entre otros temas económicos, el congresista aseguró que la reforma tributaria servirá para financiar programas sociales.



“Estos 14,3 billones de pesos no están incluidos dentro de la reforma tributaria, la reforma nos va a dar unos ingresos adicionales para cumplir, entre otras cosas, la trasferencia a víctimas, las condonaciones de las deudas del Icetex, todo eso podría venir de la reforma tributaria”, explicó Bolívar.



Le puede interesar: Presidente Gustavo Petro anunció que el costo de la gasolina en Colombia subirá



Además, explicó: “esos 14,3 billones de pesos van a salir de un sobrerecaudo que hay en la Dian, se van a eliminar las nóminas paralelas y eso va a significar como un aumento del 3,5 billones también y unos gastos que no se han hecho en algunas entidades que se alcanzan a recuperar, que no se alcanzan a ejecutar entonces se van a recoger de ahí".



El director del Dapre, Mauricio Lizcano, aseguró sobre el tema: "El mayor incremento en el presupuesto general de la nación en 2023 será en Agricultura, educación (infraestructura y gratuidad), Salud (modelo preventivo e infraestructura) Paz Total y Agua potable y saneamiento básico. Total de la adición 14.146 billones".