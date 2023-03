El presidente de Colombia, Gustavo Petro, posesionó a la nueva directora del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF), Astrid Cáceres, quien entró a remplazar a la exdirectora Concepción Baracaldo, quien renunció a su cargo después de diversas críticas que recibió por su cercanía con la primera Dama, Verónica Alcocer.



En medio de la posesión, el presidente Petro aseguró que una de las tareas más importantes es acabar con la corrupción en la entidad, que en su Gobierno aún persiste.



“Y, en esa medida, creo que el ICBF, a pesar de todos los problemas, la corrupción que, indudablemente, aún existe, el manejo de contratistas que hay que vigilar al extremo –ojo con eso–, al extremo, para que la comida de verdad llegue a la niñez. La posibilidad de que esa comida, esos nutrientes, ayuden a producir alimentación y riqueza en Colombia a través de la investigación, a través de la misma política pública del ICBF”, afirmó Petro.



El Presidente, además, cuestionó la decisión de anteriores Gobiernos de, según él, no invertir en la niñez del país. “Si alrededor de la nutrición está el juego, si está la educación, si está el saber, uno no se explica como la política pública que se ha construido alrededor de la niñez ha sido una política pobre, casi que miserable, para la miseria. No ha sido la política de las grandes inversiones. Allí no se han construido los grandes derroteros de la inversión pública”, afirmó Petro.



Y reiteró: “Lo primero que, en mi opinión, hay que hacer es reorganizar el ICBF. A través del tiempo se le han añadido una serie de tareas que no tienen que ver con el cuidado de la niñez”.



Finalmente, el presidente Petro aseguró que el ICBF debe enfocarse plenamente en evitar que la niñez de Colombia tenga menos necesidades.



“Eso ha hecho que parte del presupuesto y, muchísimas veces, parte del tiempo se dejan de dedicar a la niñez por cubrir otros objetivos que, indudablemente, son importantes, pero que otras instituciones del Estado ya los tienen. Concentrarse en el cuidado de la primera infancia hasta que este país pueda tener un sistema de preescolar nacional y universal”, concluyó el mandatario.