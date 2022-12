Presidente Petro solicitó a la CIDH expedir medidas cautelares a favor de Pedro Castillo  

El presidente Gustavo Petro volvió a referirse a la crisis política que se vive en territorio peruano y, en esta ocasión, lo hizo para solicitarle a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, CIDH, que expida medidas cautelares a favor de Petro Castillo, ahora expresidente de Perú.



Teniendo en cuenta que Castillo fue destituido de la Presidencia y posteriormente detenido luego de intentar disolver el Congreso y declarar estado de excepción, el Mandatario colombiano le pidió a la CIDH aplicar la convención americana de Derechos Humanos.



A través de sus redes sociales, Petro manifestó que en Perú "se ha conculcado el derecho a elegir y ser elegido y el tener un tribunal independiente de juzgamiento".



Solicito a la @CIDH aplicar la Convención Americana de Derechos Humanos y expedir medidas cautelares en favor del presidente del Perú Pedro Castillo.



Se ha conculcado el derecho a elegir y ser elegido y el tener un tribunal independiente de juzgamiento. — Gustavo Petro (@petrogustavo) December 8, 2022



Sin embargo, minutos antes de que Petro hiciera la solicitud, la CIDH ya había emitido un comunicado en el que condena las decisiones contrarias al orden constitucional, reconoce la respuesta democrática de las instituciones del Estado peruano y, además, llama a garantizar la gobernabilidad con apego al Estado de derecho.



En el mencionado pronunciamiento, la Comisión, entre otras cosas, fue enfática en que la decisión de Castillo de intentar disolver el Congreso y declarar estado de excepción "desconoce la previsión del artículo 134 de la Constitución relativo a la disolución unilateral del Congreso".



Además, la CIDH reconoció la actuación inmediata de las instituciones de Perú en defensa de la democracia para evitar la concreción del quiebre institucional y reafirma que aquella debe ser resguardada por la vigencia del Estado de derecho.



"Perú ha vivido una sucesión de crisis constitucionales que continuarán registrándose en tanto no existan definiciones objetivas de figuras constitucionales como la disolución unilateral del congreso, la vacancia presidencial por incapacidad moral permanente y la acusación constitucional", indicó la CIDH.



Finalmente, la Comisión recalcó que es necesario que el Estado peruano continúe "sus esfuerzos para garantizar la gobernabilidad en el país, así como asegurar que los enfrentamientos entre los poderes estatales no tengan impactos en la gobernabilidad y la vigencia de los derechos humanos".



Horas antes, el Presidente ya había manifestado que Castillo fue "arrinconado desde el primer día" y que la actual crisis que vive Perú se debe a que el ahora expresidente no logró movilizar al pueblo que lo eligió, por lo cual, tuvo "un suicidio político y democrático".



"Pedro Castillo por ser profesor de la Sierra y presidente de elección popular fue arrinconado desde el primer dia. No logró la movilización del pueblo que lo eligió, se dejó llevar a un suicidio político y democrático. Ojalá Perú encuentre la senda del dialogo de su sociedad toda", indicó.



Sin embargo, Petro también reconoció que el exmandatario peruano "indudablemente" se equivocó al tratar de disolver al Congreso, del cual Petro criticó que haya intentado destituir a Castillo sin respetar la elección popular por la que este fue elegido para gobernar el país.



"Indudablemente Pedro Castillo se equivocó al tratar de usar el artículo de la constitución peruana que permite disolver el Congreso que ya había decidido destituirlo sin respetar la voluntad popular. La antidemocracia no se combate con antidemocracia", comentó Petro.