Presidente Petro respondió a criticas sobre la ley de sometimiento a la justicia

El presidente de Colombia, Gustavo Petro, se refirió a la radicación ante el Congreso de la República del proyecto de ley de sometimiento a grupos delincuenciales distintos a las guerrillas.



Puntualmente el mandatario se refirió a los llamados que han hecho la Fiscalía y la Procuraduría General frente al articulado del proyecto y a las contemplaciones que este le permitiría tener al ejecutivo.



“La pregunta es si queremos desmantelar pacíficamente las bandas ilegales o cerramos esa puerta. Yo creo que la sociedad colombiana se merece la construcción de un camino pacífico. En el mundo de la guerra solo se ha empoderado el narcotráfico”, afirmó Petro en su cuenta de Twitter.



El presidente aseguró que el endurecimiento de las medidas que se han tomado frente a ese flagelo han afectado principalmente al campesinado y no al narcotráfico como debería ser.



“Cuanto más duras han sido las medidas y más campesinos se han encarcelado por sembrar hoja de Coca más fuerte se ha abrazado el dueño del narcotráfico con el dueño del poder político. Por ello una ley que busca verdad a cambio de beneficios jurídicos no les gusta a algunos”, explicó Petro.



Y concluyó el mandatario: “A semejanza de los tratos judiciales en los EEUU, la ley que proponemos buscar el completo desmantelamiento del narcotráfico, la extorsión, la minería ilegal, la reparación de las víctimas y la verdad a cambio de beneficios jurídicos y sometimiento colectivo a la justicia”.



El proyecto denominado por el Gobierno como 'Por la cual se establecen mecanismos de sujeción a la justicia ordinaria, garantías de no repetición desmantelamiento de estructuras armadas organizadas de crimen de alto impacto y se dictan otras disposiciones', hace parte del paquete de normas que el ejecutivo está incluyendo en la llamada paz total que se espera conseguir para el país.