Presidente Petro pidió evaluar primera línea de metro subterránea para Bogotá

El presidente de Colombia, Gustavo Petro, pidió al consorcio chino que construirá la primera línea del metro de Bogotá que haga una valoración de los costos y requerimientos técnicos de hacerla subterránea por la Avenida Caracas.

Por ese motivo, el presidente se reunió en la mañana de este viernes 4 de noviembre en la Casa de Nariño con la alcaldesa de Bogotá, Claudia López, y el ministro de Transporte, Guillermo Reyes.



La alcaldesa confirmó que el presidente hace algunos días se reunió de forma privada con el consorcio chino encargado de la construcción del metro y que está conformado por China Harbour Engineering y Xi’An Metro.

“Les solicitó que se hiciera una estimación de los eventuales costos de las implicaciones técnicas y jurídicas de revisar la posibilidad de subterranizar el tramo de la Caracas, el contrato se mantiene, la primera línea se mantiene, la financiación se mantiene, pero el presidente ha pedido que se explore la posibilidad de subterranizar el tramo de la Caracas”, expresó López desde la Casa de Nariño.



La alcaldesa aseguró que en la evaluación se hará si el subterráneo se haría en todo el tramo o de forma parcial, tramo que va entre la calle primera y la calle 72.



También se confirmó que el consorcio y el Gobierno Chino aceptaron y recibieron la solicitud del presidente Petro de hacer la evaluación. El 8 de enero del 2023 el consorcio entregará el diseño de la primera línea del metro y la estimación del tramo subterráneo parcial o total de la Caracas.



La alcaldesa también le pidió al presidente Petro que contara con ella para todos los temas que involucren a Bogotá, ya que no fue invitada a la reunión que sostuvo el presidente con el consorcio chino.



“En este momento es ver la posibilidad, a mí no me incomoda, lo que sea mejor para Bogotá bienvenido, si es más inversión para Bogotá bienvenido. Le he dicho al presidente, yo cuento con usted y usted cuenta conmigo”, expresó López.