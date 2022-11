Presidente Petro insiste en que reforma tributaria "va hacia los sectores más ricos"

El presidente Petro aseguró que la reforma tributaria permitirá recolectar dinero para los programas sociales que beneficiarán a los más vulnerables y más afectados del territorio nacional con el fin de generar mayor igualdad.



En medio del lanzamiento del programa de mejoramientos de vivienda ‘Cambia mi casa’ en Cartagena, el mandatario se refirió a la reforma tributaria que se está tramitando en el Congreso de la República.



“Esas riquezas pueden dar unos recursos que podrían permitirnos los fondos para sacar de la pobreza a través de disminuir las necesidades básicas insatisfechas en la población. Si esto lo trasladamos al nivel nacional, hoy se está presentando un ejemplo, un camino, ojalá se concrete, hemos presentado al Gobierno una reforma tributaria, es decir, de impuestos, que va hacia los sectores más ricos”, expresó Petro.



El presidente también se refirió a la senadora del Centro Democrático, María Fernanda Cabal, de oposición, y la cuestionó por controvertir la reforma tributaria siendo, según el presidente, una persona adinerada. Aunque hizo esta crítica sin nombrar a la Senadora, se entendió como un mensaje para ella.



“Sobre esa tesis caen muchas críticas, algunas válidas, otras no: “es que ustedes creen que los pobres quieren todo regalado”, dicen por ahí, y hasta agregan una frase que dice “trabajen vagos”, decía una señora muy famosa, ella sí muy rica. La frase es injusta (..) no es porque alguien sea más capaz que otro, el origen de la desigualdad”, dijo Petro.



El presidente colombiano aseguró que las personas de estratos altos que tenían viviendas lujosas en Cartagena y que únicamente usaban de descanso deberían pagar un mayor impuesto predial.



“Si en la ciudad de Cartagena hay un círculo muy poderoso y muy rico, que incluso no es nacional, pero que tiene propiedades en la ciudad de Cartagena, que de vez en vez utilizan en vacaciones, en matrimonios, en sus descansos, ¿por qué no tienen un impuesto predial muy alto de tal manera que pudiera transferirse ese dinero hacia los barrios más pobres de la ciudad”, cuestionó.



Y agregó: “Esta discusión local con la información que tenga este tipo de propiedades del estrato súper 10, que no es nacional, le llaman la segunda vivienda (..) Cartagena en cierta forma ha vivido, como desde sus inicios, una especie de exclusión brutal que incluso es étnica”.



Finalmente, el Presidente aseguró que las comunidades deberían organizarse para gestionar acciones populares que exijan resultados a los Gobiernos.



“Hay que exigir los cambios, hay que lograr que una vez llegue se produzcan los cambios y el dinero no quede por ahí, en los bolsillos de algún vivo político que termina con esos dineros yendo a comprar votos”, concluyó el mandatario.