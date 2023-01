Presidente Petro confirmó liberación de 31 soldados secuestrados en el Meta

El presidente Gustavo Petro confirmó la liberación de un grupo de 31 soldados que había sido secuestrado en el municipio de Vista Hermosa, Meta, y tres soldados más que fueron retenidos por disidencias de las Farc en el Cauca.



Según las informaciones que ha recibido el mandatario colombiano, todos los militares que han sido retenidos en las últimas semanas por grupos armados fueron liberados.



"Hasta ahora hemos logrado que aquello que pasó horriblemente en el pasado que se llamó el canje y cosas similares ya no ocurra, hasta ahora hemos logrado liberar todas las personas que retienen. El cese al fuego ha logrado que esa práctica ya no exista, la retención permanente de miembros de la Fuerza Pública", expresó Petro.



El Presidente además dio a conocer que, en el marco del cese bilateral, el Gobierno le solicitará a los grupos armados que no hagan más retenciones de miembros de la Fuerza Pública.



"Le he pedido al comisionado, que es la persona encargada de estos temas, que ponga en la mesa formal o informal el tema de que ya no debe haber retenciones, que simplemente los soldados que vayan en un bus en uso de su buen descanso no tengan que ser objeto de un tratamiento de ese estilo", informó Petro.



Finalmente, el mandatario colombiano aseguró que los ceses bilaterales tienen diferentes complejidades, entre esas las diversas peticiones de las partes. Y reiteró que para medir el éxito de los ceses se puede calcular con balances sobre el número de homicidios.



"Si ese indicador falla y lo que tenemos son incrementos de la violencia, entonces el cese bilateral no sirvió para nada, pero si ese indicador está funcionando a favor de la sociedad colombiana y lo que está disminuyendo concretamente la violencia en Colombia, entonces creo que vamos por buen camino", agregó el Presidente.