Presidente del Congreso pidió al Gobierno que presente las reformas que ha anunciado

Un mensaje al gobierno y en particular a los ministros para que dejen de estar anunciado el contenido de las grandes reformas sin tener un texto definitivo, hizo éste lunes el presidente del Senado, Roy Barreras.



Barreras pidió al presidente Gustavo Petro que se aprovechen las sesiones extras que irán desde el 7 de febrero hasta el 15 de marzo, no sólo para empezar a aprobar la adición presupuestal y el plan nacional de desarrollo, sino los demás proyectos que se ha anunciado que se presentarán en este semestre.



“Nosotros le hemos hecho desde hace meses una petición al gobierno que aproveche las sesiones extra para conocer todos los textos de las reformas y se incluyan no sólo el plan de desarrollo y la adición presupuestal”, sostuvo Barreras, quien considera que todas las comisiones deben empezar a trabajar desde ya porque hay muchos temas por empezar a discutir.



Recordó que el semestre pasado se tuvieron de lleno 103 días de sesiones, pero para esta parte de la legislatura apenas se tendrán 58 días, los cuales están cruzados por la Semana Santa para una agenda que según el gobierno tendrá al menos 16 proyectos entre los que se tramitan como los nuevos que presentará.