Posible alianza entre Sergio Fajardo y Rodolfo Hernández de cara a la primera vuelta presidencial

El candidato presidencial de la Coalición Centro Esperanza, Sergio Fajardo, confirmó nuevos acercamientos con el también aspirante a la Casa de Nariño, Rodolfo Hernández, para una posible alianza de cara a la primera vuelta de las elecciones presidenciales, el próximo 29 de mayo.



“Hemos estado conversando. Si usted mira las campañas, los únicos que podemos decir que luchamos contra la corrupción somos Rodolfo y yo, los otros lados tienen la corrupción adentro. Tenemos una identidad en la lucha contra la corrupción. Estamos hablando, pero veo que suscita mucho interés", dijo Fajardo a Caracol.



Por el momento, se desconoce si alguno de los dos aspirantes a la Presidencia declinaría su candidatura para unirse a la campaña del otro.

Sin embargo, la próxima semana se reunirían nuevamente para definir los mecanismos de esta alianza.



En las encuestas de intención de voto, Hernández aparece en el tercer lugar detrás de Petro y Fico, a pesar de su ausencia en algunos debates y de que no participó en las consultas interpartidistas. Mientras tanto, Fajardo figura en el cuarto lugar.



Cabe recordar que el 29 de marzo, tras el regreso de su viaje por Europa, Rodolfo Hernández aceptó reunirse con Sergio Fajardo, en el apartamento del exgobernador de Antioquia.



Después de esa reunión, Ambos candidatos coincidieron que su bandera común es contrarrestar la corrupción. Sin embargo, el exalcalde de Bucaramanga manifestó que su única alianza sería con el pueblo colombiano.



"Coincidimos con Sergio Fajardo en que la lucha contra la corrupción es el principal problema que tiene Colombia. Nos sentamos a discutir sobre esta preocupación y cómo sacar a los corruptos del poder", dijo Rodolfo en Twitter.



Por el momento, el exalcalde de Bucaramanga no se ha pronunciado sobre la posibilidad de unirse a Fajardo. No obstante, esta semana la fórmula vicepresidencial de Hernández, Marelen Castillo, aseguró que irán solos a la primera vuelta presidencial.