¿Qué significa para Federico Gutiérrez el apoyo del liberalismo? Esto dicen los expertos

Federico Gutiérrez se anotó un ‘golazo’ al conseguir el respaldo del Partido Liberal, que el día de ayer quedó oficializado.



Esto, una vez que el candidato por el Equipo por Colombia aceptara las ‘líneas rojas’ o sistema programático que le presentó el expresidente César Gaviria en nombre de esa colectividad.



Para el politólogo Alejandro Echeverry, la adhesión de los liberales le aporta a la campaña del aspirante presidencial las estructuras partidistas y políticas que tiene esa colectividad en todo el país, las cuales, teniendo en cuenta su gran votación tanto a la Cámara como al Senado de la República (más de dos millones de sufragios), representan un caudal de votos importante, que la fortalece.



Sin embargo, continúa el también docente de la Universidad Antonio José Camacho, ese apoyo constituye un mensaje de unidad del Establecimiento político y económico en torno a esa campaña, es decir, “todas las estructuras políticas, todas las élites, todo el establecimiento económico y político del país estarían apoyando a ‘Fico’”.



Entonces, concluye el académico, “desde el lado positivo, suma votos, estructuras y la posibilidad de crecimiento en términos de la votación final que podría tener Federico Gutiérrez en la primera vuelta. Y, en términos negativos, no muestra la posibilidad de cambio que está exigiendo la sociedad, el país, sobre todo, las poblaciones más vulnerables, en virtud de una relación mucho más cercana entre los políticos y las comunidades”.



Como “un golazo” de Gutiérrez califica el politólogo Santiago Londoño, de la Universidad Javeriana, el hecho de que el aspirante por Equipo por Colombia hubiera conseguido el espaldarazo del Partido Liberal en su camino hacia la Casa de Nariño.



“‘Fico’ logró un golazo, a pesar de que no todos van a unírsele, pues algunos liberales se van a apoyar al Pacto Histórico”, comenta el analista.



Sin embargo, agrega, “en términos numéricos, en este momento el Partido Liberal es como esa bisagra en cuanto a votos y fuerza legislativa, porque fue la segunda mayor votación en Cámara y la tercera en Senado, es decir que, en conjunto, es el segundo partido que más congresistas tiene”.



Eso le da un gran poder en dos sentidos, dice el experto: uno, en términos netamente electorales, es decir, si se transfirieran todos esos votos directamente al candidato -cosa que no es-, se ve una muy posible ganancia del aspirante presidencial al que se apoya, en este caso Federico Gutiérrez.

El candidato de la Coalición Centro Esperanza, Sergio Fajardo, invitó a los liberales a que sigan siendo fieles a las verdaderas ideas liberales y a que se unan a su campaña para decir no al continuismo.

Además, destaca Londoño, de llegar a ganar la Presidencia, el aspirante por el Equipo por Colombia, contará con las mayorías ‘rojas’ en el Senado, lo que no ocurriría con Gustavo Petro, ‘carta’ del Pacto Histórico a la Casa de Nariño.



Como aspecto negativo de esta adhesión, el politólogo de la Javeriana considera que simpatizantes de derecha pueden decir que no les gusta la llegada de los liberales, pero sostiene que, en realidad, la colectividad lo ayuda más, porque los ‘rojos’ están más en el centro “y eso lo posiciona como alguien que no es tan de (Álvaro) Uribe, que es con lo que él está ‘peleando’ (que lo desmarquen del expresidente)”.



De acuerdo con el politólogo de la Universidad del Norte Luis Eduardo Martínez, si se miran los resultados de la primera vuelta del 2018, en la que el candidato liberal Humberto De la Calle Lombana a duras penas logró el medio millón de sufragios, podría sin rodeos afirmarse que sumaría poco el respaldo del Partido Liberal a la campaña de ‘Fico’ Gutiérrez.



Pero si la referencia es la elección de congresistas del 13 de marzo reciente, habría que decir que aporta mucho, agrega el analista.



“Esta última opción, sin embargo, hay que tomarla con beneficio de inventario, pues los registros de prensa nos dicen que hay una especie de motín a bordo liderado por legisladores electos y militantes de base contra el ‘omnímodo’ director, quienes han anunciado su voto por Petro, tanto, que integran los equipos de campaña”, explica Martínez.

Manifiesto mi respaldo a la decisión del expresidente César Gaviria de adherir a la candidatura de ‘Fico’ Gutiérrez, dijo el exalcalde de Cali Julio C. Martínez.

Las 20 líneas rojas



Federico Gutiérrez acordó recibir el apoyo liberal, tras una larga reunión con el expresidente César Gaviria, con quien revisó el documento programático que le propuso la colectividad que él dirige.



Las 20 ‘líneas rojas’ recogen temas de la agenda social, económica y de oportunidades para los colombianos, según se indicó.



“Hablamos sobre temas de país. Lo básico fue la agenda social. Pudimos tener esa agenda de 20 puntos y hablamos sobre cada uno de ellos, la pobreza, ayudas a los jóvenes, adulto mayor, entre otros”, indicó el exalcalde de Medellín.



Otros aspectos que se abordaron para cristalizar el respaldo fueron la renta básica para 36 millones de colombianos, la revolución del campo, el cumplimiento total del Acuerdo de paz, la reforma a la justicia, el fortalecimiento del sistema educativo, el respeto por la protesta, entre otros.



“Después de analizar durante algunas horas el documento programático frente al cual deben hacerse las transformaciones sociales de Colombia, hay una gran coincidencia con lo que habíamos construido en nuestro programa de gobierno y estamos seguros de que con los aportes adicionales del Partido Liberal podemos llegar a mejorarlo mucho en términos de condiciones sociales a los más vulnerables”, expresó el candidato por el Equipo por Colombia.

No todos están con ‘Fico’

Gustavo Petro no se quedó con las mayorías del Partido Liberal, pero sí logró recoger algunos apoyos entre actuales y entrantes congresistas de esa colectividad.



El grupo lo encabezan los senadores Luis Fernando Velasco y Guillermo García (ninguno de los dos repite curul).



Los otros legisladores que se fueron con Petro son Juan Diego Echavarría (senador electo), Iván Agudelo (senador saliente), Julián Bedoya (senador saliente), María Eugenia Lopera (representante electa) y Dolcey Oscar Torres (representante electo).



También estarán apoyando al candidato del Pacto Histórico José Luis Correa (representante saliente), Andrés Calle (representante saliente), Hernán Estupiñán (representante saliente), Luciano Grisales (representante saliente), Carlos Julio Bonilla (representante saliente), Ángel María Gaitán (representante saliente) y Olga Beatriz González (representante entrante).