¿Por qué Petro afirmó que "no hay diferencia entre el Estado colombiano y el Estado nazi"?

En medio de la posesión de embajadores de Colombia, el presidente Gustavo Petro comparó el Estado colombiano con la Alemania nazi.



Esto sucedió cunado el mandatario se refirió a la sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y el exterminio de los miembros del partido Unión Patriótica (UP).



"La sentencia de la de la Unión Patriótica dice ni más ni menos que el Estado colombiano genocida, nuestro Estado en tiempos contemporáneo es genocida, ayudó a matar a miles de colombianos simplemente por que eran de izquierda", dijo Petro.



Y añadió: "Lo mismo hubiera pasado con los alemanes. La Alemania nazi tenía un estado genocida, no hay diferencia entre el estado colombiano y el estado nazi, desde ese punto de vista".



El mandatario hizo además una reflexión. Dijo los alemanes hicieron catarsis, pues "supieron que sus sociedades y sus generaciones de ahí en adelante no podían repetir lo que hicieron (...) en Colombia es posible un nuevo genocidio porque en la cultura de la sociedad no se ha construido".



"El estado colombiano es responsable del exterminio de la UP": CIDH



Caber recordar que la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) condenó a Colombia por el exterminio de la Unión Patriótica y la hizo responsable de violaciones de derechos humanos, que incluyen la muerte de más de 6 mil militantes de esa organización.



“La CIDH declaró que Colombia es responsable por las violaciones de derechos humanos cometidas en perjuicio de más de 6.000 integrantes y militantes del partido Unión Patriótica, en un plan de exterminio dirigido contra el partido y sus integrantes", expresó el juez Ricardo C. Pérez, presidente de la CIDH.



En el fallo, la Corte también encontró responsable internacionalmente al estado por violaciones al derecho a la vida, a la honra, a la libertad de expresión, a la libertad personal y a las garantías judiciales por delitos como asesinatos, torturas, desplazamientos, amenazas y hostigamientos, entre otros delitos.



“Colombia es responsable por una falta al deber de no investigar los deberes alegados hechos por varias víctimas declaradas en estos hechos”, expresó el presidente de la CIDH.



En 1993, el Estado solo reconoció como víctimas a 219 de las mas de 6.000 que habían demandado acciones de reparación.