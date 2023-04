Ponentes de la reforma laboral se reunieron con el presidente Petro ¿Qué definieron?

Los ponentes de la reforma laboral en la Cámara de Representantes se reunieron en la Casa de Nariño con el presidente Gustavo Petro, los ministro de Trabajo, Gloria Inés Ramírez, y del Interior, Alfonso Prada, entre otros, para definir cómo se trabajará y se socializará la reforma.



Una de las ponentes, la representante María Fernanda Carrascal, aseguró que este fue el primer encuentro con el Gobierno para comenzar a trabajar en la discusión del articulado.



“Esta reunión se basó básicamente en los lineamientos generales de los que defiende la reforma laboral y conociéndonos como ponentes, porque lo que va a pasar es muy importante para el país”, expresó Carrascal desde Palacio.



La representante también aseguró que “se va a ir reduciendo la jornada laboral una hora cada año, lo que sí contempla esta reforma laboral es que se sostengan las ocho horas laborales máximas diarias”.



Frente al tema de las aplicaciones, Carrascal aseguró que han sostenido conversaciones con los líderes de Cabify y Rappi, entre otras. La representante manifestó que las mismas aplicaciones son conscientes de que debe haber una regulación.



“Las aplicaciones también entienden que es necesario que haya un mínimo de protección social para los trabajadores y trabajadoras ¿Dónde tenemos diferencias con las aplicaciones? En el reconocimiento del empleado, en el reconocimiento de la relación laboral”, explicó Carrascal.



Y reiteró: “Cuando nosotros hablamos de contratar, de formalizar, no necesariamente hablamos de inflexibilizar el horario, todo lo contrario, aquí no estamos sacando una cantidad de diferentes tipos de contratación, nosotros queremos que el contrato a término indefinido sea la regla, queremos que haya condiciones justas”.



Finalmente, Carrascal manifestó que seguirán dialogando para hacer pedagogía de la reforma con los mismos partidos y la ciudadanía. Carrascal destacó la disposición de Partidos como el Liberal, el Conservador, de la U, entre otros.



“Por el momento lo que está claro es que no se va a cambiar el proyecto de reforma laboral, se va a mejorar, y en eso hemos llegado todos como ponentes a un acuerdo y es que vamos a abrir todos los canales de comunicación y vamos a hacer todas las propuestas posibles para mejorar la reforma”, concluyó la representante.