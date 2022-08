Polémica por las declaraciones de Álvaro Leyva sobre posible trato de paz con el Clan del Golfo

Polémica han generado las declaraciones del canciller designado para el próximo gobierno, Álvaro Leyva, sobre cómo será tratado el Clan del Golfo en el caso en que se logre adelantar diálogos de paz con ese grupo.



De acuerdo con lo manifestado por Leyva, en el posible caso de que se adelante un proceso de paz con ese grupo armado, para sus miembros no habría sometimiento, sino “acogimiento”. Sin embargo, el canciller designado explicó que para que esto suceda, el Clan del Golfo deberá cumplir con algunos requisitos.



"A propósito de la paz total, Clan del Golfo. ¿Estamos en sometimiento o en acogimiento? En los acuerdos de La Habana se habla de acogimiento. ¿Eso qué es? Puede haber beneficios. ¿Por qué? Porque es sometimiento al Código Penal. Pero si hay dejación, hay rutas, implica que hay una posibilidad de sanciones en atención a lo que puedan aportar a la paz total, así vayan a ser objeto de normas penales", mencionó Leyva.



De igual forma, el canciller reiteró que el acuerdo de paz tiene todas las figuras jurídicas que se pueden usar en los diálogos con el Clan del Golfo.



“Aquí la paz total es cumplir con la implementación de los acuerdos, la paz es revisar las definiciones en la JEP y hay formas de hacerlo y esas realidades de negociación que estará en cabeza de Danilo Rueda, alto comisionado para la Paz“, expresó Leyva.



En esa misma línea, en medio del encuentro, el próximo alto comisionado para la Paz, Danilo Rueda, aseguró que en medio de los diálogos que se establecerán con los grupos armados que quieran hacer un acuerdo de la dejación de armas deberá haber respeto y justicia.



”Ningún proceso de diálogo respetuoso, va a significar, ni significa la ausencia de justicia. No solo es por la obligación de un estatuto de Roma firmado por un Gobierno en nombre del Estado, sino porque es impresentable ante los propios colombianos el pensar que puede hacerse los procesos de paz en impunidad”, explicó Rueda.



Las declaraciones, que se dieron en medio de un evento con miembros de Defendamos la Paz, en el Hotel Tequendama de Bogotá, generaron crítica en la oposición que cuestionaron si todos los grupos criminales que delinquen en el país tendrán el mismo trato.



De hecho, tras las declaraciones de Leyva, quien se pronunció fue el principal partido opositor del gobierno de Gustavo Petro, el Centro Democrático, que criticó, sobre todo, la idea del próximo canciller de que el Clan del Golfo tenga "acogimiento".



"Mientras Álvaro Leyva confirma que para el Clan del Golfo no habrá sometimiento, sino acogimiento y beneficios penales, esta banda criminal continua hostigando a nuestra fuerza pública. Ojo que el perdón social no implique darle más garantías a los criminales que a los ciudadanos", indicó el Centro Democrático.



