Polémica por aumento del 5,12 % a salario de congresistas: ganarán más de $34 millones

Álvaro José Carvajal Vidarte

Continúa la polémica por aumento del salario de los congresistas del país en un 5,12%, lo que equivale a $1.676.000 más de lo que ganan actualmente, con lo que devengarán un pago mensual de $34.417.000 en 2021.



Una de las principales críticas al aumento del salario se ha enfocado en que mientras desde el Gobierno Nacional se ha planteado que el incremento del salario mínimo sea del 2%, a los parlamentarios se les subió un 5,12%.



El expresidente y hasta hace poco senador del Centro Democrático, Álvaro Uribe, fue uno de los que salió a rechazar la medida proponiendo un referendo que no solo permita bajarles los sueldos a los senadores y representantes sino que reduzca el número de parlamentarios.

El líder natural del partido de Gobierno aseguró además que los 51 congresistas de su agrupación política no recibirían el aumento, sino que lo rechazarían o lo destinarían para tareas sociales.



Por su parte, el exnegociador de Paz Humberto de la Calle indicó que pueden acudir a todo tipo de tecnicismos para justificar el aumento, pero es inaceptable reajustar un 5% el ingreso de congresistas y solo el 2% el salario mínimo. “Congreso debe renunciar al reajuste”, señaló.



El senador de la Colombia Humana, Gustavo Petro, en el mismo sentido que De la Calle aseguró que se debería subir el mismo porcentaje al salario mínimo.



“Tenemos el deber de bajar el salario de los congresistas. La brecha desproporcionada e irreal con el colombiano de a pie, que trabaja duro, no puede mantenerse. Injusto el aumento de un 2,5% al salario mínimo frente al aumento de casi 6,0% para el salario de los congresistas”, señaló Angélica Lozano.

Lea también: Los retos de Daniel Palacios frente al Ministerio del Interior



Por su parte, el representante a la Cámara David Racero indicó que no hay ningún tipo de justificación que no sea de politiquería para tener que seguir aumentando el salario de congresistas de manera desproporcionada respecto al trabajador promedio.” Y aún hoy en plena crisis. Para seguir indignando y caer más bajo, nunca defraudan”, añadió.



El también senador Gustavo Bolívar dijo que mientras los colombianos celebraban la Navidad a los congresistas, incluyéndose, les subieron el equivalente a $1.700.000, mientras a los trabajadores les subirán 20.000 pesos. “Duque amplía la asquerosa brecha de desigualdad porque necesita aceitar su maquinaria. Pago por sesión soluciona esta injusticia”, manifestó.



“El descaro es total. El Congreso cerrado todo el año y dedicados a tertulias por zoom y no solo sigue cobrando el mismo sueldo, sino que ahora les aumentan por encima de lo que pretenden subir a los trabajadores de salario mínimo. Deben renunciar todos a ese absurdo aumento”, señaló el exministro del Interior, Juan Fernando Cristo.

Puede leer: Colombia aprobó acuerdo comercial posbrexit con Reino Unido

"Aumento es menor al del salario mínimo": Gobierno

Ante la ola de críticas, desde el Gobierno Nacional aseguraron que el aumento corresponde al concertado para los servidores públicos para 2020 y, por ley, debía hacerse antes de finalizar el año.



"En enero de 2020 el Gobierno incrementó 6 % el salario mínimo. A servidores públicos se les incrementó 5,12 % en abril. A los congresistas no se les había incrementado. Cumpliendo la ley 644 de 2001, artículo 10, decreto 1779, se aplicó incremento de 5,12 % para 2020", explicó Diego Molano, director del Departamento Administrativo de la Presidencia, Dapre.



Además, según el Ministerio de Hacienda, "este incremento es menor al que se concertó a finales del 2019 con el que se fijó el salario mínimo de este año, teniendo en cuenta que fue del 6 %, mientras que el de los parlamentarios y funcionarios públicos fue del 5,1 %".



El director del Dapre indicó también que el Gobierno de Iván Duque "ha sido consistente. Este incremento, es menor al que se concertó a finales del 2019 con el que se fijó el salario mínimo de este año, teniendo en cuenta que fue del 6 %, mientras que el de los parlamentarios y funcionarios públicos fue del 5,1 %".



"La definición del incremento salarial para 2021 aún no se ha dado y buscará mantener el sano equilibrio entre capacidad adquisitiva de trabajadores y generación de empleo para la reactivación", puntualizó Molano.