A un paso tiene el presidente de la República, Gustavo Petro, de tener otro triunfo en el trámite legislativo, la creación del Ministerio de la Equidad y la Igualdad, el cual fue aprobado este lunes en las plenarias del Senado y la Cámara, y quedó sólo a la conciliación para que pueda ser sancionado y convertirse en ley antes de finalizar el año.



Este ministerio hace de una de las promesas de campaña del presidente Gustavo Petro y su vicepresidente, Francia Márquez, quien será ella la orientará en el corto futuro esta nueva estructura del Ejecutivo.



El proyecto fue duramente cuestionado en su discusión por parte de los partidos de oposición, porque no se tiene claro cuánto costará su creación, como tampoco se sabe cuáles serán las entidades que se fusionarán y por las facultades que en tal sentido le dan al presidente de la República con la ley. El senador liberal, Carlos Alejandro Chacón, pidió que en la reestructuración se debe fusionar el Departamento de la Prosperidad Social con el ministerio.



El representante a la Cámara Polo Polo, quien presentó una ponencia de archivo por considera que la creación de este ministerio es para dar paso a mayor burocracia y “cumplirle un capricho” a la vicepresidente, Francia Márquez.



En el Senado, la senadora uribista María Fernanda Cabal, aseguró que “el Ministerio de la Igualdad suena muy bonito, pero la igualdad es frente a Dios y frente a la Ley. Aquí se pretende igualar por lo bajo. Este es un proyecto irresponsable, ideológico, usado por los progresistas que creen tener superioridad moral”.



En la Cámara la ponente de la iniciativa, representante del Pacto Histórico, Luz María Múnera, sostuvo que “este es el Congreso del Cambio. La igualdad importa, nuestro pueblo lo sabe y es un deber histórico cumplir lo que prometimos en campaña: la creación del Ministerio de Igualdad que combata las enormes brechas sociales de Colombia”.



Insistió que con la aprobación del proyecto se le está cumpliendo al “pueblo colombiano porque le estamos cumpliendo con el cambio, gracias porque el cambio se siente y empezamos a a construir el cambio que queremos”.



Por su parte el ministro del Interior, Alfonso Prada, sostuvo que “este un ministerio que faltaba en el escenario de la administración pública, los objetivos se van a cumplir”.



El presidente del Senado, Roy Barreras, consideró que que en un país como Colombia donde hay diferencia salarial entre hombres y mujeres de más del 30 por ciento, se necesita una estructura del Estado de este tipo, “el Congreso debe celebrar la aprobación del Ministerio de la Igualdad y la Equidad, porque merecemos un país con las mismas condiciones para todos”.



Desde la oposición también se insistió por parte del senador Miguel Uribe en que "todos los esfuerzos que estén encaminados a combatir la desigualdad en Colombia son necesarios y urgentes, pero crear más burocracia no es la manera de conseguirlo. En el tema de desigualdad necesitamos focalizar mejor los recursos. El sector institucional en los temas de la equidad y la igualdad debe organizarse. Un Ministerio sería de 18.239 millones de pesos al año, será la entidad del sector social que menos presupuesto va a tener. Y a eso sumarle que este presupuesto se va a los bolsillos del comité de aplausos de ese Gobierno".



La vicepresidente de la República, Francia Márquez, previamente había dicho que “falta poco para que la igualdad sea una realidad y la dignidad se haga costumbre”.