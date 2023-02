Petro tuvo encuentro con los magistrados de las Altas Cortes, ¿de qué hablaron?

El presidente Gustavo Petro y los presidentes de las Altas Cortes se reunieron durante cerca de una hora para discutir sus propuestas para la Rama Judicial en el país. El encuentro se llevó a cabo este viernes en la Casa de Nariño.



En la reunión adelantada en el Salón Esmeralda participaron la presidenta Nacional de Disciplina Judicial, Magda Victoria Acosta; el presidente del Consejo de Estado, Jaime Enrique Rodríguez Navas; el presidente de la Corte Suprema de Justicia, Fernando Castillo Cadena y a Aurelio Enrique Rodríguez Guzmán, presidente del Consejo Superior de la Judicatura.



La presidenta de la Corte Constitucional, la magistrada Diana Fajardo, quien en días recientes fue elegida para ocupar ese cargo en la corporación, no estuvo presente en este encuentro.



Aunque Petro dijo a los representantes de las Altas Cortes que no prevé una reforma a la administración de la justicia, sí se comprometió a reforzar la inversión en la rama judicial.



‪“El Presidente se ha comprometido una vez más con las Altas Cortes a fortalecer la justicia en el entendimiento de crear más jueces, de crear más aproximación del apartado judicial a las poblaciones, especialmente vigorizar la rama judicial en las regiones”, dijo Jaime Enrique Rodríguez Navas, presidente del Consejo de Estado.



“Sobre la creación de jueces el señor presidente fue muy enfático y claro desde su campaña a la Presidencia, que quiere fortalecer la rama judicial con la creación de cargos de jueces. Ahí no hay reforma judicial, lo que necesitamos son recursos y eso se verá cuando el Gobierno Nacional pase el presupuesto”, dijo, por su parte, el magistrado Aurelio Rodríguez Guzmán, presidente del Consejo Superior de la Judicatura.



Petro también habló sobre la importancia de avanzar en una reforma agraria para democratizar la entrega de tierras. “Estuvimos de acuerdo en que lo más importante de una reforma de esta naturaleza es que el problema de la tierra se solucione”, agregó el Presidente del Consejo de Estado.‬