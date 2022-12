Petro sobre el código minero: "hay que reformarlo, no nos sirve"

Durante el encuentro de dirigentes sociales y juntas de acción comunal del Occidente Antioqueño que se realiza en Dabeiba, Antioquia, el presidente de la República, Gustavo Petro, criticó el actual código minero, al cual dijo haberse opuesto como congresista, y anunció que su gobierno buscará la aprobación de un nuevo código, que priorice a los mineros tradicionales por encima de las grandes multinacionales.



"El código minero hay que reformarlo. No nos sirve", aseguró y manifestó que la disposición fue creada para favorecer a empresas internacionales que extraen los recursos naturales, pero no tuvo en cuenta a los pequeños mineros tradicionales que operan en el país.



"¿Por qué esa titulación minera tan excesiva y en manos de gente que no es Colombia? Ninguna sociedad se ha vuelto rica así", agregó.



Petro invitó a los mineros de Dabeiba, y en general a todos los de Antioquia, a convocar una convención nacional minera en la que se pueda abordar los elementos que debería tener el nuevo Código Minero de Colombia.



"Son ustedes mismos los que deben ayudarnos a diseñar un nuevo camino que no destruya al minero, que no destruya al agua y nos ayude a construir desarrollo territorial".



Y agregó: "El Estado no debe priorizar a la gran multinacional minera sino al minero tradicional".