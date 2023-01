Petro se molesta con la Procuraduría por las alertas que emitió sobre el metro de Bogotá

El presidente de Colombia, Gustavo Petro, expresó su molestia con la Procuraduría por su alerta respecto de los ajustes que se quieren hacer al contrato del metro de Bogotá para que el tramo que estaba previsto como elevado pase a ser subterráneo.



El mandatario colombiano aseguró que ese tipo de alertas no se emitieron cuando en su Alcaldía de Bogotá se realizaron estudios sobre el metro subterráneo y los hicieron a un lado causando una gran pérdida de dinero.



“¿Y por qué no hubo detrimento patrimonial cuando botaron más de cien mil millones de pesos a la basura en los estudios del metro subterráneo? ¿Ese no era dinero del público? Pues es al contrario recuperaremos parte de esos estudios que son patrimonio económico de Bogotá”, expresó Petro en su cuenta de Twitter.



El presidente Petro además aseguró que el estudio del metro que en su gestión se hizo tenía mayor capacidad que el actual.



“Se estudió un metro subterráneo en el 2014 con 27 estaciones y 32 kilómetros que costaba 14 billones de la época, y hoy estanos en uno de 19 estaciones y 22 km que vale casi 40 billones de pesos, pero aquí si no hay detrimento patrimonial”, expresó el presidente.

La molestia mayor del presidente Petro se generó debido a que, según él, las autoridades no van a investigar lo que ocurrió en su Alcaldía debido a que, en ese momento, el ejecutivo y las autoridades de control pertenecían a la misma línea política.



“Digan la verdad, no investigarán el detrimento patrimonial a la nación por más de 20 billones de al anular el mejor proyecto estudiado y a punto de construirse de Bogotá porque órganos de control y presidente y alcalde eran del mismo grupo político. Ahora nos toca pagar”, concluyó Petro.

Por su parte, la Procuraduría manifestó frente al posible metro subterráneo actual: “Los riesgos se verían representados en los impactos que se generarían por dichas modificaciones con mayores plazos en la ejecución del proyecto, incremento de precios en diseños y construcción, volatilidad del dólar, incertidumbre sobre la destinación del gran número de predios que ya fueron adquiridos y pagados para la construcción del metro elevado”.